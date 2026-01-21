何如芸首談喪父低潮過程 悲嘆「快樂不像真正快樂」

【緯來新聞網】台灣女星何如芸近日透露，經歷父親因肺癌辭世後，她的生活與情緒出現重大轉變。過去1年，她因工作量減少而步調放慢，也在此期間深刻感受到失去親人的悲痛。

何如芸。（圖／何如芸FB）

何如芸指出，父親離世後，她內心長時間感到空虛。她坦言，過去多年透過高強度的工作填補生活空白，卻忽略內在的情緒與狀態。直到近一年工作機會減少，她才開始正視壓抑許久的悲傷情緒。她表示：「那段時間的快樂，感覺不像真正的快樂。」



在父親離世後的一年內，何如芸也因此有更多時間陪伴母親，並多次前往新加坡探望兩位在當地求學的孩子。她形容，這些突如其來的生活改變與家庭互動，成為支撐她走出低潮的關鍵力量。



何如芸回顧過去表示，工作雖能暫時麻痺情緒，卻無法真正療癒喪親之痛。她強調，這段人生經歷讓她更堅信，「能撫慰人心的不是忙碌的日程，而是與家人相處的時光。」

