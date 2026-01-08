何如芸 柯叔元再搭夫妻《婚內失戀》封箱演出

記者戴淑芳／台北報導

舞台劇《婚內失戀》即將封箱演出，柯叔元、何如芸繼《阿榮與阿玉》再搭30年夫妻。何如芸看劇本崩潰大哭，感嘆思考人生下半場，自曝角色藏自己靈魂。

《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。除了熟悉的經典劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出，令人相當期待。

何如芸和柯叔元繼《阿榮與阿玉》之後再度以舞台劇《婚內失戀》合作，詮釋一對走了30年婚姻的夫妻，將有爭吵的橋段，甚至到了無法共同生活談離婚的境界，還有了經典名言：「我們之間早就失戀了，只是到現在才能分手。」

對於兩人要如何在已有默契的基礎下，建立新的夫妻角色，柯叔元笑說，感覺兩人的默契和人生的閱歷都非常有共鳴，所以就是順其自然就會有一股力量。

何如芸也表示，光看到這部劇本就因看見婚內失戀過的自己而崩潰大哭，對於挑戰舞台劇，她是抱持著嚐鮮的心情和態度來面對，她也認為這樣的劇情會讓許多婚姻中的夫妻很有共鳴。