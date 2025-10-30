何如芸19歲帥兒深邃神顏像「混血王子」！網驚：這基因太強了！

（圖／取自何如芸fb）

女星何如芸在社群曬出19歲大兒子的畢業照，陽光氣質配上深邃五官，帥氣模樣立刻引爆網友熱議！畫面中他穿著學士袍、手捧花束，神情淡定卻充滿少年自信，貼文不到幾小時就湧入上萬讚，粉絲留言狂刷：「太帥了吧！」「根本明星臉！」、「何如芸的神基因無懈可擊！」

何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。

（圖／取自何如芸fb）

其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因是「哥哥對我寫他的事很有意見」。她笑說，大兒子甚至宣稱自己有「肖像權」，貼文都要他先審過，否則就要求整篇刪文！這份「母子攻防戰」讓她一度火大，但靜下心想，也覺得兒子沒錯——那正是他性格裡的倔強與界線。

（圖／取自何如芸fb）

直到近年，母子關係悄悄有了變化，隨著孩子成長，冷淡的少年漸漸變得柔軟。某天兒子突然打電話問她：「媽，妳覺得我該選什麼科系？」一聊就是一個半小時，她在文中感性寫道：「謝謝你願意告訴我，分別六年後，這是第一次中間空白的時間被串起來。」短短幾句，藏著母子從疏遠到重新理解彼此的暖意。

（圖／取自何如芸fb）

從當年的叛逆少年，到如今懂得主動傾訴的年輕大人——這對母子間的轉變，或許才是比「帥氣曝光」更讓人動容的成長故事。

