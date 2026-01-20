何妤玟成「人肉皮球」慘遭生母送養 淚揭童年陰影

何妤玟提及童年陰影。（東森綜合台提供）

何妤玟近日與賴雅妍、初孟軒、關韶文、王少偉、班底Peggy、朱琦郁在東森綜合《小姐不熙娣》的「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。何妤玟罕見的吐露童年被寄養的傷痛往事，坦言這段經歷是經過長期心理治療，才有勇氣說出口。

她回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，在毫無預警下將年僅3、4歲的她，送往姨媽家寄養。她說，當時姨媽嫁給美國人，讓她從小被迫進入全英文環境與就讀美國學校，何妤玟心碎表示，年幼的她根本不敢哭著找媽媽，且一年半後因姨媽離婚，她又被送回媽媽身邊，自嘲當時就像「被當成皮球般來回拋接」；這段經歷也讓她成年後長期受失眠與孤單感困擾，如今她選擇理解母親，認為那是當時環境下能做的最好決定。

初孟軒為愛剃髮，結果女友早已劈腿。（東森綜合台提供）

初孟軒則自爆「慘痛戀愛史」，透露高中就讀體育班時，校內嚴格執行「禁愛令」，一旦談戀愛就得接受剃光頭的懲處。但他當時情竇初開，愛上武術隊女同學，在教練清查戀愛名單時，他選擇像個男子漢主動坦承，當場遭到強行剃髮。

他原本以為自己為愛犧牲，沒想到隔天竟親眼目睹學長騎著摩托車載著他的「女友」上學，讓他瞬間崩潰。Sandy 忍不住吐槽：「難道你剃頭後變得很醜嗎？」初孟軒苦笑補刀，其實自己早已被劈腿，這段回憶簡直是「不僅被剃頭還被戴綠帽」的雙重打擊。

