何妤玟淚揭童年創傷！ 遭母寄養淪「人肉皮球」長期心理治療

何妤玟16歲出道養家，過去就曾在訪問中提及，與母親之間的相處不快，近日她在《小姐不熙娣》，罕見揭露童年被寄養的往事，被大人像是皮球般來回拋接，進而導致成年後長期受失眠、孤單困擾。

何妤玟淚揭童年陰影！遭母寄養淪「人肉皮球」嘆：這段經歷需靠心理治療。（圖／東森綜合台提供）

何妤玟表示，小時候家境貧寒，母親為了照顧妹妹，突然把當時年僅三、四歲的她送給姨媽寄養，姨媽因為嫁給美國人，何妤玟從小就被送進全英文環境、就讀美國學校，雖說這聽在外人耳裡「好像還不錯」，卻是她心裡難以抹滅的陰影。

那時的她，難過了也不敢哭著找媽媽，姨媽一年半後離婚，何妤玟又被送回媽媽身邊，彷彿被推皮球。事過境遷，她選擇理解媽媽，或許那是當時能做的最好決定，只是這段經歷之所以能侃侃而談，是經過長期心理治療，才有勇氣說出口。

事實上，何妤玟過去就曾提到媽媽對她的嚴厲，即便出道，仍會被罵胖、垃圾，媽媽不是用求的方式和她要錢，而是用罵的，發言惹人心疼。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導