何妤玟自爆「3歲遭母寄養」！同住陌生大叔 童年留陰影

女星何妤玟最近在節目中公開小時候被母親寄養的往事。大約3、4歲時，在沒被母親事先告知的情況下，無預警被送到阿姨家寄養，產生遭遺棄的感受；再加上阿姨當時的配偶是美國人，小小年紀的何妤玟得適應文化衝擊，不安卻沒勇氣傾訴，令人心疼。

何妤玟在節目《小姐不熙娣》自述家裡經濟狀況不寬裕，母親剛生下妹妹時，考量沒有多餘金錢、精力與時間同時照顧兩個孩子，在沒有任何知會的情況下，就把3、4歲的何妤玟送到台北天母阿姨家寄養。何妤玟說，能理解母親有難言之隱，但當時她才3、4歲，被母親遺棄的感受深深烙印在心中。

何妤玟透露，當時阿姨在天母的酒吧打工，並和一位美國軍人結婚。何妤玟突然要和不認識的美國叔叔一起生活，再加上不會英文，突然被迫要用英文溝通，感到非常慌張。不僅如此，何妤玟提到寄養家庭採取美式育兒方式，要求小孩獨自睡一個房間，所以到阿姨家的第一個晚上，她就被送進一個放滿芭比娃娃的漂亮粉紅色房間獨自睡覺，感到非常可怕，也導致她很長一段時間、甚至成年後，一直有失眠與半夜驚醒的問題，且不敢一個人睡覺。

在寄養期間，何妤玟深知自己「寄人籬下」，就算半夜做惡夢驚醒，也不敢去找阿姨哭訴，反而告訴自己要做一個「懂事的小孩」。久而久之，這種過度懂事的性格，讓何妤玟很早就出社會賺錢養家，且不習慣對外訴說辛苦。

何妤玟回憶，在阿姨家住一個禮拜，就被送去美國學校念書，英文進步神速，甚至開始假想自己是一名「ABC」；豈料，寄養1年半後，阿姨跟美國軍人離婚，何妤玟在沒有被告知的情況下，突然被送回母親位於新店頂樓加蓋的漏水屋，有種被親戚踢皮球的不好感受。

何妤玟表示，這些童年往事是她經過長期的心理治療與諮商後，才慢慢挖掘並回溯出來的。雖然有遺憾，但理解母親當時是做了「她認為最好的決定」，並不要求道歉，只是希望長輩能同理她內在受傷的小女孩。

