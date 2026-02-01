何妤玟被沈玉琳逼著問蘇貞昌：頭髮何時長出來 轉頭跟邱毅借假髮

羅志祥主持的《綜藝OK啦》聊到以往出外景的經驗，談到「最不敢錄」的節目製作人，楊繡惠毫不猶豫點名沈玉琳，直言對方出手從不留情。她分享，有次錄影時五位來賓先猜拳，輸的人立刻被關進鳥籠，而那個鳥籠是用五、六條繩子高掛在天花板上，只要答錯題目就會被剪繩子，「剪到最後一條就直接掉下來。」驚險程度讓現場聽眾倒抽一口氣。

何妤玟也接著補充，自己每次上沈玉琳的節目，總會遇到各種無法預測的狀況。她透露，曾被臨時派去採訪重量級政治人物蘇貞昌和邱毅，現場全是跑政治線的專業記者，讓她壓力爆表，但沈玉琳卻在一旁不斷慫恿：「妳就衝進去，妳是最漂亮的記者，一定沒關係」。當她緊張表示不知道該問什麼時，對方竟直接丟出驚人指令：「妳問蘇貞昌頭髮什麼時候會長出來，然後問邱毅假髮可以借我嗎？」

全場聽到這裡忍不住追問她是否真的照做，何妤玟只能苦笑點頭，無奈還原當下狀況：「他們就覺得妳是誰？然後保鑣就帶著蘇貞昌跑，我在後面追他，超荒謬。」一段往事說完，現場笑聲與驚呼聲交錯，也讓大家更深刻感受到早年綜藝節目為效果「毫無極限」的真實樣貌。