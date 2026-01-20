何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」

何妤玟談童年創傷。東森提供

《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。

何妤玟首談童年創傷 3歲被送往姨媽家寄養

何妤玟罕見披露童年被寄養的傷痛往事，坦言這段經歷是經過長期心理治療，才有勇氣說出口。她回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，在毫無預警下將年僅三、四歲的她，送往姨媽家寄養。

廣告 廣告

她透露，當時姨媽嫁給美國人，讓她從小被迫進入全英文環境與就讀美國學校，雖然來賓一度驚呼：「聽起來好像還不錯。」但何妤玟卻心碎表示，年幼的她根本不敢哭著找媽媽，且一年半後因姨媽離婚，她又被送回媽媽身邊，自嘲當時就像「被當成皮球般來回拋接」。

這段經歷也讓她成年後長期受失眠與孤單感困擾，但如今她選擇理解母親，認為那是當時環境下能做的最好決定。



回到原文

更多鏡報報導

蕭敬騰北流開唱！「這原因」酬勞全捐了 霸氣喊話長輩：歡迎點歌

炎亞綸官宣了！「修整3年」傳喜訊 時間點落在農曆年後

26歲吳磊驚傳「床照」外流被兜售！火速回應12字揭真相 爆料網友下場曝光

獨家／羅志祥昔日師兄遭討30萬！險從天橋跳下去 連未婚妻都跑了