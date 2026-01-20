何妤玟認長期心理治療！4歲被寄養「因為媽媽要照顧妹妹」：被當皮球來回拋

《小姐不熙娣》最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。

何妤玟因為童年陰影，曾接受心理治療。（圖片來源：東森綜合台 提供）

何妤玟罕見披露童年被寄養的傷痛往事，坦言這段經歷是經過長期心理治療，才有勇氣說出口。她回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，在毫無預警下將年僅三、四歲的她，送往姨媽家寄養。她透露，當時姨媽嫁給美國人，讓她從小被迫進入全英文環境與就讀美國學校，雖然來賓一度驚呼：「聽起來好像還不錯。」但何妤玟卻心碎表示，年幼的她根本不敢哭著找媽媽，且一年半後因姨媽離婚，她又被送回媽媽身邊，自嘲當時就像「被當成皮球般來回拋接」。這段經歷也讓她成年後長期受失眠與孤單感困擾，但如今她選擇理解母親，認為那是當時環境下能做的最好決定。

關韶文也透露母親當年因直銷遭騙負債、公司被掏空，導致債主不斷上門，母親為了躲債選擇離家離婚，從此音訊全無。父親更曾語重心長對他和弟弟說：「以後我們三個人一起生活，因為真的找不到媽媽了。」雖然期間曾收到母親寄來的明信片，卻發現內容並非事實，甚至有親戚在夜市巧遇母親，對方卻轉身逃跑。辛酸故事讓眾人直喊：「太難過了吧！」

