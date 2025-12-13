何妤玟身為長女不快樂「充滿負面」 感悟不應為他人快樂負責

【緯來新聞網】藝人何妤玟在社群平台分享多年練習瑜伽的心情點滴，提到隨著年齡增長，對身體限制、自我修復與情緒連結有了更深體會。她從自己後彎動作的困難談起，延伸至心輪開展的情緒釋放，反映其人生歷程的成長與轉變。身為長女的何妤玟也透過瑜伽了解到「不應該為別人的不快樂負責」。

何妤玟透過瑜伽體悟人生。（圖／何妤玟IG）

在文章中，何妤玟提到，「一般人認為女性的筋開腰軟我都沒有」，承認後仰一直是她的弱項。但她也說道，理解到「正確的後仰是打開身體前側，而不是過度使用腰部」後，反而感到慶幸，「我平常倒是沒有什麼腰痠的毛病」，因此學會接受身體的不同與保護機制。



何妤玟即將邁入40多歲的最後一年，她坦然表示已不再追求高難度體式，而是回歸初心，「我就只是想珍愛我的身體，對它充滿感謝。」她也建議若是醫療工作者，「當你看到一個人身體不好時，我個人建議：先問他發生了什麼事？」因為「沒有人會故意踐踏自己的健康」，多數人是「不得已」，治療者應成為陪伴與理解的一方。

談到成長經歷，她坦白表示，身體前側不夠開展與童年經歷有關，「我的身體前側不夠開展，跟我從小沒受到原生家庭肯定很有關係」，因此成為「特別容易低著頭駝著背的那種人」。身為家中長女，她形容自己長期在批評下成長，「即使我在求學生涯中一直好好念書、好好考試，也無法討好一個本來內在就充滿負向跟不快樂的人」。



她回憶過往經常陷入過度取悅與自我消耗的惡性循環，認為自己需要為家人情緒負責，「不斷地討好、不斷地消耗自己」，多年下來身心疲憊。也曾感到自己「很笨也充滿痛苦」，但隨著練習瑜伽，她逐步理解那些行為來自於「出於無知的愛」。



文章最後，何妤玟以一段正向語句鼓勵粉絲，「人生永遠不嫌晚」，即便過往有傷、有痛，「這些都是我們的過渡期」。她也希望大家繼續為自己做出正向選擇，「同時用自己小小的力量分享給周圍的人即可，幾歲都可以重新再來，即使夢想沒有百分百完美達標，每做一天就有一天的效果」。

