何妤玟迎49歲生日 辣曬小蠻腰大長腿凍齡模樣曝光

女星何妤玟16歲以高中生歌手身分出道，後來轉戰主持圈、戲劇圈，近期更是成為瑜珈老師，時常在社群分享生活。去年，她因為原生家庭的天母租屋處發生火警，即使沒有同住卻也幫忙善後，賠了百萬賠償金，這才發現有心包膜積水症狀，健康一度亮紅燈。今天正巧是她49歲生日，她也在社群分享美照，同時吐露生日心情。

出道33年的何妤玟，4日迎來49歲生日，只見她在社群放上多張美照，穿著白色細肩帶短上衣，外搭白色小毛衣外套微露香肩，下半身則是配上黑色短褲，露出纖細修長的美腿，性感又凍齡模樣又穠纖合度的外表，讓人讚嘆幾乎是少女身型。

她在社群上分享生日心情文表示，「時間從來不曾為誰而停留，所以不會只在原地等待。我相信不管幾歲，我都可以為自己的生命做一些事情。謝謝一直喜歡我的你們，因為你們的支持，讓我更有熱忱與動力在中年持續為我的表演事業努力。未來的日子，也希望與你們持續前行，一起變得更真實、更美好、也更自由～」。貼文曝光後，引來好友和粉絲紛紛留言送祝福，「生日快樂，心想事成」、「妳是最棒的～祝福生日快樂」、「生日快樂！妳~好美喔^0^身材很好！」、「敲碗您的50歲寫真集」。

目前轉型為瑜珈老師的何妤玟，曾在11天前的聖誕夜有感而發透露，「不是每個人都有幸福快樂的童年⋯如何擺脫原生家庭帶給自己的傷口？每當想到就覺得不能呼吸心好痛？首先，在身體和心理上都要跟自己的原生家庭隔出邊界感。停止繼續被影響是第一步，因為光是待在負能量身邊，自己也會被影響」，並坦言承認傷痛與脆弱、接受傷痛，才是真正康復、療癒自己的的第一步。

