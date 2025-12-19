何妤玟離婚5年！9歲愛女談再婚生子 撂話「踹他」激烈反應曝光

記者徐珮華／綜合報導

何妤玟2012年與邵天成結婚後育有2女，2020年離婚結束8年婚姻，一度認愛前「麻吉」成員洪健鈞（大隸），後又退回朋友關係。日前她登上由小禎（胡盈禎）與佩甄主持的Podcast節目《禎甄要chat內》，談及女兒們近期經常討論她再婚、生子的可能性，其中小女兒態度尤為激烈。

何妤玟。（圖／翻攝自何妤玟臉書）

何妤玟坦言5年前離婚時，孩子們尚未進入青春期，因此沒有太多反抗，如今卻開始出現不少意見。12歲大女兒態度相對淡然，僅先打預防針：「不關我的事，我自己很忙。妳要生就生啊，我只是先跟妳說好，我不會照顧他。」反觀9歲小女兒擔心「小公主」地位不保，語出驚人直呼「我一定會趁媽媽不在的時候踹他」，讓何妤玟哭笑不得，連忙安撫：「妳不要想太多，我如果要生，我想辦法弄一個小王子，妳還是小公主啊！」

廣告 廣告

小禎（左起）、何妤玟、佩甄暢聊再婚生子話題。（圖／翻攝自《禎甄要chat內》YouTube）

小禎也分享自身經驗，透露愛女Emma幾年前曾向她表示想要有個弟弟，沒想到和朋友的小孩玩完，立刻改口「我取消這個要求，好煩喔」，讓佩甄笑虧「一下就玩膩了」。而小禎目前交往小7歲男友Alan（陳羿偉），也提到女兒如今已滿18歲，與男友相處融洽，彼此就像朋友一般，沒有太大適應問題。

更多三立新聞網報導

75歲李亞萍證實失智症！媳婦柔柔暖心發聲 曝1巧合：註定成為家人

許允樂再婚李玉璽挨酸！不忍嘆「世界惡意很多」78字心聲全說了

Energy書偉當爸了！鬆吐真實心聲 「閃兵又喪父」停工現況曝光

賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境

