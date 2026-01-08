何妤玟高燒39度住院8天 憂心患血癌 女兒一席話惹淚崩

何妤玟先前一度懷疑罹患白血病。(圖／中時資料照)

藝人何妤玟先前因為工作滿檔，加上熬夜沒有好好休息，導致免疫系統失衡，高燒39度不退，就醫檢查發現白血球數量僅剩下一千左右，遠遠低於平均值，一度懷疑罹患白血病(血癌) ，住院8天期間做了一連串檢查後，讓她一度擔心到大哭。

何妤玟上節目《醫學大聯盟》，她指出某段時間行程安排緊湊，先是連續3天熬夜練舞到凌晨2、3點，緊接著連續3天拍攝寫真年曆，由於地點都要上山下海，加上生理期剛好來了，導致身體更加疲累，好不容易結束工作，又要帶女兒到北投溫泉旅館度假，沒想到隔天送完女兒上學後，覺得全身發熱，一量體溫居然發燒到39度。

何妤玟眼見狀況有異，趕緊到醫院就醫，經過抽血等檢查後，被醫生下令必須住院，「白血球數量剩1千多而已，遠低於正常標準的4千，差點就得住進隔離病房」，此外，肝指數飆升到8百多，這讓院方不敢掉以輕心，立刻安排她住院8天，並且進行更精密的檢查，包括白血病(血癌)等，由於結果要幾天後才能出爐，加上最後一天抽了8管血，讓她心情忐忑不安，擔心到嚎啕大哭。

在等待白血病檢查時，何妤玟向女兒解釋病狀是什麼，沒想到女兒表示曾在書本上得知這個疾病，接著告知她：「媽媽我可以捐骨髓給你，胖的人最適合捐骨髓，我身體很好，我很胖，我一定可以救你」，讓何妤玟感動到當場飆淚，好在報告出爐後，身體並無大礙，讓她現在更加注重身體健康。

何妤玟報告出爐後，身體並無大礙，如今更加注重身體健康。（圖／謝采恩攝）

