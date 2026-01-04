何妤玟「外衣狂下滑」洩猛料 激短褲慶生秀大長腿！

娛樂中心／江姿儀報導



女星何妤玟過去以清新玉女形象出道，平時熱愛運動，至今依舊維持超凍齡臉蛋與火辣的身材。2020年她與前夫結束8年婚姻，恢復單身，情感生活一直是外界關注焦點。她近年時常透過社群與粉絲互動，今（4日）迎來49歲生日，發文慶生，並曬出4張美照，引發大批網友前來朝聖與留言按讚。





何妤玟常在社群曬出多張猛料大放送的辣照，展現姣好面容、驚人曲線，吸引不少粉絲朝聖。（圖／翻攝自IG@winnie0104）

何妤玟不時在個人社群PO出多張上身猛料大放送的辣照，展現姣好面容、驚人曲線，吸引不少粉絲朝聖。今（4日）何妤玟過49歲生日，她在IG發文，感性寫下「時間從來不曾為誰而停留，所以我不會只在原地等待。我相信不管幾歲，我都可以為自己的生命做一些事情。」，也感謝支持她的粉絲一路相伴，未來將會繼續努力、攜手前行。

何妤玟今（4日）迎來49歲生日，保養得宜的凍齡神顏宛如少女，完全看不出真實年齡。（圖／翻攝自IG@winnie0104）

何妤玟同時也曬出4張美照，只見她身穿小香風白背心，外搭的毛衣滑落臂間，性感鎖骨與驚人曲線被看光；下身僅穿鑲滿亮片的黑短褲，再搭配奶茶色短靴，露出白皙修長的美腿，渾身散發無敵魅力，盡顯優雅氣質。她畫上精緻妝容，珍珠項鍊、耳環更添高級感，對著鏡頭露出嬌美淺笑，保養得宜的凍齡神顏宛如少女，完全看不出真實年齡。貼文一出，網友不僅送上生日祝福，還留言大讚「真夠美」、「哇～超正」、「恭祝魅力強檔無敵的氣質大美女16歲生日快樂」、「愛了愛了」、「好美喔～身材很好！」、「妳說謊，妳明明就是少女，為什麼要謊稱是中年！」、「女神」、「性感」。

何妤玟以一身優雅性感穿搭慶生，激短褲辣曬大長腿。（圖／翻攝自IG@winnie0104）









