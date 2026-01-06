何妤玟《一級棒》被叫阿姨變臉！收回吳美琳讚牌 尷尬反應全被拍

藝人何妤玟日前在《綜藝一級棒》節目中，笑說得知吳美琳的媽媽72年次年紀比自己小後，直呼「聽她唱歌的時候就像是好像聽到自己女兒在唱歌」，不料主持人許志豪挖了一個坑給吳美琳，先是稱她很懂禮貌，「知道何妤玟要來，就說『妤玟阿姨今天要來』。」吳美琳一聽趕緊否認，但何妤玟仍被激到，當場把給了吳美琳的讚牌又收回來。

吳美琳（左）透露媽媽的年紀比何妤玟還小。（圖／中視提供）

而該集陳孟賢也在演出歌中劇時穿上軍裝，自信滿滿的示範刺槍術，但喊出「前進突刺！刺！」卻是帶著嬌氣嗲聲，令眾人噴笑跌坐在地，連帶收視也飆至2.91。節目官方臉書也釋出新一集預告，再度邀來台語天王蔡小虎，影片一出立馬吸引千人按讚。

陳孟賢（左）搞笑示範天兵刺槍術。（圖／中視提供）

此外，《綜藝一級棒》收視三連霸，1月5日收視率出爐，上週開出2.58亮眼成績，25-49歲分眾收視也有1.62，雙雙榮登當日所有頻道節目排行第一名，這也是節目接連三週稱霸各台之冠。

