何孟樺批殷瑋搶麥違議事規範 酸蔣萬安「越無能藍營越喜愛？」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

何孟樺批評殷瑋於總質詢中搶麥發言，強調市政總質詢應由市長負責答覆，不應混淆議事程序與權責分工。（圖／報系資料照）

台北市議會近日進行市政總質詢，台北市研考會主委殷瑋日前因無菸城市稽查人力議題，主動上備詢台回應民進黨市議員何孟樺質詢內容，引發議事程序爭議。台北市長蔣萬安今（10）日表示，政務官本來就應該為政策辯護。對此，何孟樺反批，殷瑋未經要求便主動答詢，已違反議事規範，更質疑蔣萬安市府對議會制度缺乏尊重。

何孟樺表示，依據《台北市議會議員質詢辦法》規定，市政總質詢由市長負責答覆。她在質詢過程中雖提及殷瑋，但並未要求殷瑋回答問題，因此殷瑋不應主動搶麥發言。

廣告 廣告

何孟樺指出，當時是否完成答詢，應由提出質詢的議員判斷，而非由殷瑋自行決定。她認為，殷瑋主動上台回應，不僅無視議會運作規範，也模糊市長與政務官之間的權責界線。

針對殷瑋事後表示，因遭點名才回應相關問題，何孟樺反駁，從議會轉播畫面即可看出，現場原本預期仍由蔣萬安市長接續答詢，殷瑋所稱的說法並不符合實際情況。

何孟樺進一步批評，無菸城市政策並非研考會主責業務，相關議題應由主管機關及副市長回應，而非由殷瑋代為發言。她質疑殷瑋越俎代庖，不僅未遵守議事規範，也讓外界對市府內部權責分工產生疑慮。

何孟樺最後表示，市府官員應尊重議會監督機制及既有規範，避免因個人行為影響市政問責與民主運作，並呼籲蔣萬安市府正視相關爭議，向外界說明處理原則。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「抓蟑螂煮湯」治病？偏方嚇壞一票人 衛福部曬文獻證實功效

同學一個個結婚了！1998年妹子超焦慮 網一面倒勸別急著嫁

股價黑馬1／不到2年股價翻10倍！第3高價股鴻勁 訂單滿載羽球場變產線