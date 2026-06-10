何孟樺批殷瑋搶麥違議事規範 酸蔣萬安「越無能藍營越喜愛？」
台北市議會近日進行市政總質詢，台北市研考會主委殷瑋日前因無菸城市稽查人力議題，主動上備詢台回應民進黨市議員何孟樺質詢內容，引發議事程序爭議。台北市長蔣萬安今（10）日表示，政務官本來就應該為政策辯護。對此，何孟樺反批，殷瑋未經要求便主動答詢，已違反議事規範，更質疑蔣萬安市府對議會制度缺乏尊重。
何孟樺表示，依據《台北市議會議員質詢辦法》規定，市政總質詢由市長負責答覆。她在質詢過程中雖提及殷瑋，但並未要求殷瑋回答問題，因此殷瑋不應主動搶麥發言。
何孟樺指出，當時是否完成答詢，應由提出質詢的議員判斷，而非由殷瑋自行決定。她認為，殷瑋主動上台回應，不僅無視議會運作規範，也模糊市長與政務官之間的權責界線。
針對殷瑋事後表示，因遭點名才回應相關問題，何孟樺反駁，從議會轉播畫面即可看出，現場原本預期仍由蔣萬安市長接續答詢，殷瑋所稱的說法並不符合實際情況。
何孟樺進一步批評，無菸城市政策並非研考會主責業務，相關議題應由主管機關及副市長回應，而非由殷瑋代為發言。她質疑殷瑋越俎代庖，不僅未遵守議事規範，也讓外界對市府內部權責分工產生疑慮。
何孟樺最後表示，市府官員應尊重議會監督機制及既有規範，避免因個人行為影響市政問責與民主運作，並呼籲蔣萬安市府正視相關爭議，向外界說明處理原則。
看更多 CTWANT 文章
「抓蟑螂煮湯」治病？偏方嚇壞一票人 衛福部曬文獻證實功效
同學一個個結婚了！1998年妹子超焦慮 網一面倒勸別急著嫁
股價黑馬1／不到2年股價翻10倍！第3高價股鴻勁 訂單滿載羽球場變產線
其他人也在看
台股回漲外資持續賣超！2天提款1855億 股民喊：終究要回來追高
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股8日重挫、9日強勢反彈，大漲1201點、重返4萬4千點關卡，不過外資卻連續2天賣超台股超過1855億元，形成「指數漲、外...
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的
許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。
蝦皮平台承諾檢討！小貓受困繳費機狂叫 北投警急搬機器救援
台北市北投區發生小貓受困案件，9日晚間10時許，民眾行經蝦皮購物智取店時發現，裡面傳出一陣陣的貓叫聲，她隨即打電話報案；警方獲報後趕抵現場，初步確認貓叫聲從繳費機台內傳出，警員嘗試搬動繳費機，小貓趁機鑽出縫隙脫困，接著快步跑離現場；對此，蝦皮購物公司表示，針對這次事件處理時間過長致歉，後續亦會檢討流程。
快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
「這款油」吃多恐加速失智！專家引用日本研究：換橄欖油降低發炎＋抗老
想要抗老化、避免失智先換掉油！日本研究指出，現代人飲食最大危機就是「Omega-6脂肪酸」，而坊間常見的大豆油、沙拉油都是屬於Omega-6系列，食安專家韋恩引用該研究報告，提醒大家將易導致身體慢性發炎的大豆油，換成初榨橄欖油，有助於降低發炎反應並延緩老化。
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
濟州島海景3人房一晚615元 部落客驚：比國旅還便宜
旅遊部落客「不奇而遇Steven & Sia」分享濟州旅遊經驗，揭露當地住宿價格遠低於預期，一間海景3人房每晚僅需新台幣615元，讓他驚呼「有些時候，甚至比在台灣國旅還要便宜」。
公車進不了站！違停男吐菸挑釁司機 嗆「叫警察來找我」下場慘了
【緯來新聞網】台北市士林區8日發生公車司機與違停轎車駕駛衝突事件。一對男女疑似前往知名麵包店購物，將
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
刷牙一直流血、口氣越來越重？醫警告：牙齦變厚不只是火氣大問題
牙齦越來越厚、牙齒看起來變短，很多人直覺認為是火氣大。但基因醫師張家銘提醒，牙齦增生其實不是單純上火，而是長期慢性發炎與修復失衡的結果，背後可能牽涉牙菌斑堆積、藥物反應與口腔清潔習慣。
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
32歲廚師手搖飲當水喝 結石引發腎水腫痛到腿軟
32歲王姓廚師日前因腰部劇痛緊急就醫，檢查後發現不僅有血尿，且X光影像出現急性腎水腫症狀，研判是輸尿管結石復發引起，經緊急安排震波碎石，隔天果然順利尿出「兇手」，醫師提醒，夏天記得多補充水分，切忌將手
股市洗三溫暖！大戶悄悄把錢搬到「這地方」等風起 利息相差27倍
近期台股大洗三溫暖，高資產投資人紛紛「獲利了結」或「降低風險」，將資金轉為現金戰備部位，等待下一次進場訊號。遠東商銀 Bankee 社群銀行就成為熱門停泊點，主打新台幣活存年利率 1.435%、高利無上限且
央行不加碼房市管制！ 楊金龍表態：就到這裡
中央銀行將於6月18日召開理監事會議，針對外界關心房市管制動向，央行總裁楊金龍今（10）日鬆口「選擇性信用管制就到這裡」，也就是說，央行不會加碼信用管制。
黃立成不甩8小時爆倉10次！本人曬照神回1句
財經中心／楊佩怡報導鏈上分析團隊 Lookonchain 近期驚爆一則震撼彈，「麻吉大哥」黃立成在短短8小時內慘遭市場無情血洗，連續被「強制平倉」高達10次，帳戶餘額一度被震盪到只剩區區 5.2 萬美元（約新台幣約 164.2 萬元）。但這位幣圈大鱷根本沒在怕，反而繼續砸錢補倉，這番神操作不僅掀起網友熱議，還一路登上台灣新聞。沒想到，更釣出黃立成本尊用短短「1句話」霸氣回應。