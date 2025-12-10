何孟樺批蔣萬安支持詐騙 藍青年曝數據狠酸「說夢話」

內政部日前以不配合打詐為由，對大陸社群平台「小紅書」限流，暫定為期1年，台北市長蔣萬安痛批此舉是操弄意識形態，民進黨北市議員何孟樺則質疑蔣「全力支持打詐，還是全力支持詐騙？」對此，國民黨青年部前主任陳冠安列出數據，並拿前民進黨立委高嘉瑜日前的話狠酸何。

何孟樺日前批蔣萬安選擇跟協助詐騙集團、掩護詐騙集團、藐視台灣法律、踐踏中華民國主權的平台站在一起，還稱11月財損60億，顯示政府打詐有成果，批評蔣對台灣社會各行各業的打詐努力視而不見，被豬油蒙了心。對此，陳冠安今（10）日在臉書指出，高嘉瑜3天前說「當詐騙集團就活生生的在我們面前的時候，你好像視而不見，這才是大家最痛恨的」，如今當全國詐損高達60億，當台南詐損單月增加32.3%，成千上萬民眾仍飽受詐騙威脅時，賴清德政府的表現，能叫打詐有成？

陳冠安進一步表示，今年2月時詐損早就下降到60億，但接下來幾個月，詐損逐月上升到近90億，到下半年才又逐步下滑，先升後降，叫做打詐政績？政府好棒棒？陳不滿表示，「數字會說話，孟樺說夢話」，對詐騙視而不見，正是人民最痛恨的。

陳冠安也提到，台北市是10月份全國查獲詐團和查扣不法所得最多的縣市，分別高達112團1052人和2.21億元，面對這樣的表現，蔣萬安卻被指責是協助詐騙集團、掩護詐騙集團？若民進黨政府一心只顧打詐，動機全無意識形態，會出現當年唐鳳說「我們網路自由，不能隨便去封一頁式廣告」，然後放任詐騙橫行？現在則說要禁社群平台就禁？陳強調，打詐絕對要做，但以打詐之名行意識形態之實，對人民苦痛視而不見，這叫做被地溝油蒙了心。

