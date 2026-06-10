何孟樺搬法條轟殷瑋：視議會為無物，把蔣萬安當玩物

記者李鴻典／台北報導

台北市研考會主委殷瑋近期為台北市長蔣萬安及政策辯護，昨（9）天甚至直接槓上民進黨籍台北市議員何孟樺；何孟樺今（10）天搬出法條開轟，殷瑋視議會為無物，更把蔣萬安當玩物。

何孟樺今（10）天搬出法條開轟，殷瑋視議會為無物，更把蔣萬安當玩物。（圖／翻攝自何孟樺臉書）

何孟樺指出，「殷主委早上發文說我cue到他，他才開始答詢」。事實上，《臺北市議會議員質詢辦法》第二條明定「『市政總質詢』在大會向市長提出，以政策性重要者為原則，由市長負責答覆。」

何孟樺說，昨天是她的總質詢時間，她提到殷瑋，但並沒有要求殷瑋回覆，自然殷瑋也不該搶麥答覆。既然是我的質詢時間，市長是否回答完她的問題，也是由她來判斷，何時輪到殷瑋判斷？

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更不要說，無菸城市根本不是殷瑋的業務，殷瑋只是越俎代庖在宣傳。主責的林奕華副市長都沒講話，殷瑋憑什麼講話？何孟樺提到，藍營側翼無心市政，不解議會運作，這種拉低民主社會知能的數位垃圾鴉片，意識形態成癮者吸食也就算了。沒想到在議場打滾三年的殷主委卻直接沿用藍營側翼的錯誤說詞。真讓人不禁要懷疑，難道殷瑋不只是蔣市長的中之人，也是這些藍營側翼的中之人？

從轉播畫面也可以看得出來，就連中控同仁也認為是市長會接著回應，根本沒有預先切換到殷瑋身上。殷瑋的cue到論，根本只是他為了切割蔣萬安市長馭下不嚴責任的cut到論！

何孟樺批評，殷瑋頂替市長在先，無視內規強辯「這也是他回答的時間」在後，不僅視議會為無物，更視蔣萬安市長為玩物。這樣的惡僕卻被藍營側翼吹捧，也讓人不禁懷疑，難道藍營就是喜愛蔣萬安無能的樣子？蔣萬安越無能，藍營越喜愛？這種評判標準與其說是在選市長，更像在選特首吧！

何孟樺也說，殷主委拿誓詞說自己的老闆是人民，更是讓人笑掉大牙。原來誰是自己老闆是誓詞說了算，而不是人事令說了算！那市府不妨撤銷一樓的聯合服務櫃台，開放電梯直達11樓，讓殷主委的老闆們都能去找他辦事！讓殷瑋真實體驗基層第一線，而不必只做嘴上的假基層！

何孟樺怒斥，在議場不遵守議會內規，是無理；在場外喜歡強辯，是蠻橫。無理又蠻橫，這就是蔣萬安市府的風格！

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