何孟樺爆蔣萬安喊廢監察院真正目的 質疑是為轉移市政壓力

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台北市長蔣萬安近日拋出「廢除監察院」主張，引發政壇討論。不過民進黨台北市議員何孟樺認為，問題不在監察院該不該廢，而是蔣萬安為什麼選在這個時間點突然高喊廢監察院。

何孟樺指出，廢除監察院屬於憲政層級議題，需要修憲程序，根本不是台北市長職權範圍內能夠處理的事情。她質疑，當台北市正面臨多項市政爭議之際，蔣萬安卻突然把焦點拉向中央憲政議題，背後真正目的值得市民思考。

何孟樺表示，台北市民關心的是交通、住宅、公共建設以及市政效率，而不是市長突然跳進修憲戰場。尤其近期包括重大工程進度、交通改善以及市府施政爭議，都持續受到外界檢驗，在這個時間點高喊廢監察院，很難不讓人聯想到是在轉移討論焦點。

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她進一步指出，監察院存廢當然可以討論，但討論應該建立在完整制度設計之上。若今天主張廢除監察院，那麼監察權由誰承接？彈劾權如何運作？公務員違失責任如何監督？這些問題都必須提出具體方案，而不是只停留在政治口號。

何孟樺認為，蔣萬安身為台北市長，最重要的責任仍然是面對市政問題，而不是在地方治理遇到挑戰時，選擇把戰場拉到中央政治議題。

她直言，市民真正期待的是一位解決問題的市長，而不是一位每天談論總統、修憲與中央政治的市長。

隨著2026地方選舉逐漸接近，藍綠陣營對於首都市政與國家議題的攻防也持續升溫。蔣萬安拋出的廢監察院主張，究竟是對憲政改革的真心倡議，還是一次政治議題操作，後續勢必仍將成為各界關注焦點。

對何孟樺而言，答案其實很簡單。

她認為，比起廢不廢監察院，台北市民更想知道的是：市長什麼時候把心思放回台北市政。

（圖片來源：何孟樺臉書、監察院官網、三立新聞網）

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