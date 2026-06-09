何孟樺要他帶發言人團隊抓抽菸 殷瑋霸氣反嗆：歡迎議員一起來
台北市議會今天（9日）持續進行市政總質詢，無菸城市政策成為府會交鋒的焦點，民進黨台北市議員何孟樺要求研考會主委殷瑋率發言人團隊投入現場稽查工作，遭殷瑋反嗆，兩人爆發激烈爭執。臉書粉專「政客爽」開酸，要主委跟發言人去現場排班稽查吸煙者，那他建議賴清德也可以親自去海巡署開船巡邏。
台北市長蔣萬安今年推動無菸城市政策，自5月起在西門商圈進行宣導，6月1日正式劃定禁菸區。何孟樺質詢時指出，委外人力僅能勸導但缺乏公權力稽查權，恐造成基層公務人員人力吃緊。她建議由殷瑋帶領發言人團隊定期參與稽查工作，每周出勤一次，以紓解第一線人員壓力。
蔣萬安表示，未來將另外編制約6分之1的委外人力進行勸導，以降低基層負擔。根據統計，5月勸導期間共有2888件案件，9成民眾配合熄菸；6月開始的勸阻案件則大幅下降至6百多件。目前西門熱區採三班輪值制度，由衛生局、環保局、商業處及公所輪流出勤，配置1組稽查人力與5組委外人力。蔣萬安強調，政策以勸阻為主，開罰為輔，隨著民眾認知提升，公務人員人力需求會進一步減少。
何孟樺進一步指出，無菸商圈即將擴大至迪化商圈，初期仍需大量勸導工作。由於委外人力無法執行稽查罰款權限，公務人員人力短缺問題將持續存在。她認為高層應以身作則，親自參與稽查工作分攤基層負擔，建議殷瑋帶領發言人團隊投入。
殷瑋表示，已多次親赴現場稽查，包括李政軒、蔡畹鎣、魏汶萱、葉向媛等正副發言人均有隨行，並質疑何孟樺是否實地了解狀況。殷瑋強調自己是無菸城市的「志工」，願意參與稽查，並邀請何孟樺一同前往。何孟樺對此不滿，要求質詢程序暫停，兩人隨即陷入激烈口角。
殷瑋辯稱自己是「基層而非高層」，強調這是何孟樺的質詢時間也是他回覆質詢的時間，無須暫停。何孟樺則反嗆殷瑋身為公務員高層應主動分擔基層工作，不應只會拍照打卡。當何孟樺詢問「誰是你老闆」時，殷瑋霸氣回應「人民是我老闆」，並反問，蔣萬安已說明制度為何還需裁決？
何孟樺強調，她要求的是市長的政策回應，而非與殷瑋爭執。殷瑋則再度回嗆，指何孟樺仍在照著稿子念，完全沒有聽進他的說明。兩人你來我往，互不相讓，現場氣氛一度相當火爆。台北市議會民進黨團總召王閔生提出程序問題幫何孟樺解圍，由議長戴錫欽裁決，才讓衝突平息。
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