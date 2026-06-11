何孟樺要殷瑋排班稽查無菸城市 粉專酸：賴清德去立院排班警衛

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民進黨議員何孟樺日前要求北市研考會主委殷瑋，投入無菸城市稽查工作，臉書粉絲專頁「政客爽」狠酸，賴清德總統也可以親自去海巡署開船巡邏、去市民大道指揮交通、去立法院門口當警衛排班。（本報資料照片）

台北市政府打造無菸城市，民進黨議員何孟樺日前要求，主推政策的北市研考會主委殷瑋，應該要率領發言人團隊投入稽查工作，殷瑋隨即要求何孟樺一起來稽查，2人爆發唇槍舌戰。臉書粉絲專頁「政客爽」狠酸，「何孟樺點名殷瑋，慘遭嗆爆後要求快下台」，要殷瑋跟發言人去現場排班稽查吸煙者，建議賴清德總統也可以親自去海巡署開船巡邏、去市民大道指揮交通、去立法院門口當警衛排班。

「這種要求從未見過，綠議員點名殷瑋，慘遭嗆爆後要求快下台」，政客爽在臉書發出質詢影片指出，何孟樺質疑無煙城市稽查人手可能不足，市長蔣萬安說現在1位公務員加1位委外人員勸導稽查的狀況良好，會持續減少公務員的工時，結果何孟樺突然嗆「可以叫主委殷瑋跟發言人去現場排班1天」。

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政客爽表示，殷瑋說自己跟發言人都去過很多次，然後說「歡迎議員一起來」，何孟樺一直不答應去現場看，又突然嗆「我叫市長回答，誰是你老闆啊？」殷瑋回應「人民就是我的老闆」，接著民進黨議員就開始一起崩潰，要求殷瑋下台。

政客爽直言，要殷瑋跟發言人去現場排班稽查吸煙者，那建議賴總統也可以親自去海巡署開船巡邏、去市民大道指揮交通、去立法院門口當警衛排班。

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