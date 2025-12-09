何孟樺諷蔣萬安批禁小紅書換雙城論壇成行 市府反擊迴力鏢打卓榮泰
〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安批評行政院封鎖中國社交軟體「小紅書」，是「民進黨反中反到自己變成共產黨」，民進黨議員何孟樺認為，隨著中方遲遲不願敲定雙城論壇日期，蔣市府的「中國議題花粉症」日益嚴重；蔣萬安選擇與助長詐騙集團的中國公司站在一起，把對不肖業者的行政措施，扭曲成對言論自由的限制，大玩偷換概念的稻草人論證，為的是要討好真正的共產黨，讓雙城論壇，可以獲得中南海、國台辦體系恩准？
台北市政府副發言人蔡畹鎣反擊說，行政院長卓榮泰曾說「小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由」，已經證實外界質疑中央「別有用心」並非空穴來風；何孟樺的說法像迴力鏢回打卓榮泰「偷換概念」，用打詐來掩飾政治操作的真正目的。
何孟樺表示，蔣萬安說「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓人家覺得現在做法沒有章法，甚至別有目的。」言下之意是質疑現在停止解析及限制接取小紅書網域一年的做法不對，那蔣萬安「眼中的標準一致、用對方法，又是什麼呢？」刑事局根據由藍白佔多數的國會一致通過的《詐欺犯罪危害防制條例》，作為停止解析小紅書網域的法源，難道蔣萬安是認為國民黨、民眾黨在立法院不盡責，不負責，修出了一個不對的法規？
何孟樺說，小紅書被禁不是因為詐騙的多寡，而是業者不配合追查、下架；目前在台灣所有的社交群平台，包括來自中國的TikTok都設置法律代表配合打詐，就連過往是一盤散沙的第三方支付業者也成立公會，主動配合政府打詐工作。唯獨小紅書對警方的要求，不理不睬，不讀不回，這樣縱容詐騙集團在境外平台詐欺台灣人的平台業者，跟向太子集團通風報信的和平大苑管委會，有什麼區別呢？沒想到號稱要打造安全之都，說著支持打詐的蔣萬安，卻是與助長詐騙集團的不肖業者站在一起。
何孟樺質疑蔣萬安別有目的，選擇與助長詐騙集團、不負平台責任、藐視台灣主權、不守台灣法規的中國公司站在一起，刻意扭曲單純的打詐成「別有目的」，把對不肖業者的行政措施，扭曲成對言論自由的限制，大玩偷換概念的稻草人論證，為的是要討好真正的共產黨，讓時間遲遲無法確定的雙城論壇，可以獲得中南海、國台辦體系恩准？
