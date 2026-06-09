何孟樺質詢無菸城市狂跳針 殷瑋反飆：議員在照稿念嗎？
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
民進黨日前鋪天蓋地攻擊台北市長蔣萬安是「蔣稿機」、質詢只會看講稿，然而在今（9）日的台北市議會總質詢中，民進黨台北市議員何孟樺卻反被抓包緊盯講稿、質詢無菸城市議題還陷入嚴重跳針。何孟樺要求市府發言團隊第一線排班宣導；面對刻意刁難，研考會主委殷瑋則反擊，除證實自己與發言團隊早已親赴一線，更當場暗諷何孟樺：「議員您現在是在照稿念嗎？」
台北市力推無菸城市政策，何孟樺今日質詢時，突然點名殷瑋上台，要求殷瑋及發言團隊加入第一線宣導工作、帶頭稽查。不過，面對殷瑋多次說明自己早已親自前往現場參與宣導，發言團隊也曾同行，何孟樺卻始終不願回應是否願意一起加入宣導，反倒反覆追問相同問題，讓質詢現場宛如「跳針」一般，雙方也因此在議場上唇槍舌戰。
何孟樺質詢時表示，希望殷瑋可以帶發言人一同前往宣導，話鋒一轉，批評發言團隊平日工作看起來很「閒」。對此，殷瑋回應，自己已和發言團隊去過現場，若議員真的關心無菸城市政策，「歡迎您也一起到現場來宣導，因為宣導這件事情是不需要稽查訓練的」。
然而，何孟樺並未回應是否要到現場，而是再度將矛頭指向發言團隊工作閒，同時追問殷瑋為何不直接加入排班。殷瑋則直言：「我可以啊！」並再次邀何孟樺一起投入無菸城市宣導工作，但何仍未回應。
接著，何孟樺拉高分貝表示，市府高層都應該以身作則，不能只讓基層公務員承擔，再度要求殷必須帶發言團隊加入宣導。殷瑋則回應：「我不是高層，我是基層，我本身就是基層。議員如果您本身也是這樣的想法，歡迎您一起來。」
但何孟樺仍要求殷瑋必須帶發言團隊帶頭稽查，而面對何不斷重複的追問，殷瑋最後反問：「議員跟您報告，我是去過的人，您一位沒有去過的人在要求我是什麼意思呢？」接著，何孟樺突然天外飛來一筆，質問殷瑋「誰是你老闆」；殷瑋回應：「人民是我的老闆」、甚至暗諷何「議員您現在是在照稿念嗎？」
何孟樺最後又強調，是要求殷瑋加入宣導，要殷不要搞不清楚狀況。眼看現場氣氛逐漸升高，坐在何孟樺一旁的民進黨議員王閔生，只好跳出來拯救何，批殷瑋不尊重議會，都在跟議員鬥嘴。最後，何孟樺則不再追問無菸城市政策，改質詢其他議題。
照片來源：台北市議會直播
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