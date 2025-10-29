何孟樺轟北市府不發錢「守財奴」 蔣萬安反嗆雙重標準：別偷換概念

中央將於11月全民普發現金1萬元，對此，台北市議會國民黨和民進黨也都提案還稅於民。其中民進黨議員何孟樺今（29）日下午在質詢時，批評台北市長蔣萬安是不規畫、不發錢、不建設的「三不守財奴」，蔣萬安隨即反擊，「妳可能要把狀況搞清楚，不要偷換概念，雙重標準」。

台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安今日率領市府團隊到議會，報告有關114年度追加減預算與115年度總預算案。其中何孟樺在質詢時提到，之前蔣萬安先喊要普發現金，如今中央舉債也要發了，現在要北市府發，結果現在蔣萬安卻縮起來了。

廣告 廣告

何孟樺指出，蔣萬安稱說中央超徵和地方超徵不一樣，所以中央可以發、地方不能發，民進黨主張北市的歲計賸餘，就是中央補助的結果，「中央給你錢，你不發，為什麼不發給大家？」

蔣萬安立馬回應，歲計賸餘是台北市的老本，議員不該拿台北的老本去發現金，畢竟中央是超收稅收，這才是還稅於民。蔣萬安還提到，台北市超收稅收在去年僅34億元，而且議員還要求34億元拿來因應美國關稅，現在又要拿來發現金，「妳可能要把狀況搞清楚，不要偷換概念，雙重標準」。

民進黨台北市議員何孟樺。（資料照／中天新聞）

只是這段質詢過程中，雙方火藥味依舊未停歇，何孟樺再嗆聲，每年增加的錢北市就是沒有用，再批蔣萬安舉債不還、建設不做，正事都不做，到底做了什麼建設，就是放著生利息。

蔣萬安也不甘示弱地回擊，市府努力做校校有公托、興建捷運、生生喝鮮奶、社宅、市場改建，「議員妳反對嗎？反對就要大聲講」。蔣萬安還說，捷運有6條線在蓋，何議員的選區還有捷運東環段，倘若妳反對就大聲說出來。

何孟樺和蔣萬安在議會過招火藥味十足。（圖／中天新聞）

蔣萬安還說，要北市府用老本發現金，這些都是市民的財產，接下來捷運、社宅、市場改建、運動場館，10年4800多億元增加的需求經費，全部都用在市政上面，「妳一開始說我們要推校校有公托，又說我們沒有建設，妳不是很矛盾？」

延伸閱讀

普發現金1萬登記入帳11/5起開放 身分證字號分流看過來！

11月新制！普發1萬11/5線上登記 高鐵取消彈性乘車

普發現金1萬元 未成年人領取管道報你知