何孟樺、殷瑋議場交鋒 蔣萬安力挺：政務官應為政策辯護

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台北市長蔣萬安（右二）10日出席長者關懷行動記者會，宣告北市擴大招募關懷獨居長者志工。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安。（邱芊攝）

台北市推動無菸城市，民進黨台北市議員何孟樺9日在市政總質詢時，關心稽查人力問題，更建議研考會主委殷瑋可以帶著發言人團隊一起稽查，北市研考會主委殷瑋隨即要求何一起稽查，兩人爆發唇槍舌戰，何孟樺最後要求時間暫停，但殷瑋接著回擊，並強調人民才是他的老闆。台北市長蔣萬安10日表示，政務官本來就應該為政策辯護，人民本來就是我們的老闆。

蔣萬安今出席長者關懷行動記者會，被問及怎麼看殷瑋槓上議員，還說人民是他老闆。

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對此，蔣萬安說，政務官本來就應該為政策辯護，人民本來就是我們的老闆，「人民攏是咱的頭家。」

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