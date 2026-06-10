何孟樺、殷瑋議場激戰！蔣萬安霸氣力挺：政務官就該為政策辯護
民進黨台北市議員何孟樺9日在市政總質詢時，關心台北推動無菸城市稽查人力問題，和研考會主委殷瑋爆發唇槍舌戰，殷瑋強調人民才是他的老闆。台北市長蔣萬安今日表示，政務官本來就應該為政策辯護，人民本來就是我們的老闆。
蔣萬安今天（10日）出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，被問及怎麼看殷瑋槓上議員，還說人民是他老闆。
蔣萬安強調，政務官本來就應該為政策辯護，人民本來就是我們的老闆，「人民攏是咱的頭家」。
對於有記者問綠議員在質詢時候頻頻在暗示說北市公務員太累，而沈伯洋立刻提解壓五面向，是否認為有點異常變成選戰場的感覺。對此，蔣萬安強調，各界的建議市府都很願意聆聽，當然很多都已經在做，至於昨天談到這幾個面向，甚至市府做的更多，但是他想持續打造更友善的工作環境，持續給予市府同仁各方面的支持，他想市府都會全力以赴來努力。
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