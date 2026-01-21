何宗勳、黃振輝、呂秀金 共談動物倫理新視野

（記者石耀宇／綜合報導）生命啟蒙教育基金會日前策劃一場深刻且動人的專題講座——「從愛牠到懂牠：新時代的動物倫理」。活動特別邀請長期深耕動物保護領域的台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳擔任主講，透過兼具專業與情感的分享，引領聽眾重新思考動物在人類社會中的角色與意義。

圖／台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳把生硬的動保倫理變成了暖心故事！分享如何從「懂牠」開始，與大家一起探討與動物夥伴和諧共處的生命議題。（生命啟蒙教育基金會提供）

何宗勳指出，動物在人類歷史中，長期被視為勞動工具或經濟資產，只是「可被使用的生畜」。然而，隨著社會文明的演進，動物逐漸轉變為情感夥伴，成為現代家庭中重要的「毛小孩」。這樣的轉變，不只是稱謂的改變，更反映出人類開始重新學習如何與「他者」共存。當社會願意以關係、責任與照顧的角度看待動物，也正是在重塑對生命價值的理解。

在談及動物福利時，何宗勳進一步強調，真正的動保並非溺愛，而是建立在理解動物真實需求與尊重其天性之上，並將責任落實於制度與日常生活中。他感性表示，新時代的毛小孩不只是陪伴者，更像是一面「生命之鏡」，映照出人類是否具備同理心、情緒節制與內在成熟度。

圖／「永康街女明星」吉心亮麗登場，現場秒變粉絲見面會！基金會董事長黃振輝與POP心理企管負責人呂秀金也擋不住這股超萌魅力，與何宗勳執行長一起用笑容捕捉溫馨的珍貴瞬間。（生命啟蒙教育基金會提供）

生命啟蒙教育基金會創辦人呂秀金也回應表示，基金會自成立以來始終相信「生命影響生命」，動物的存在能引導人類看見自身的侷限與潛能，學習更無私地去愛，進而提升生命的深度與品質。

講座尾聲出現溫馨插曲，何宗勳臨時即興邀請人氣嘉賓——永康街女明星毛孩「吉心」登場，現場氣氛瞬間沸騰。當毛孩真實出現在眾人眼前，抽象的倫理概念轉化為具體而深刻的情感連結，笑聲與掌聲交織，將全場推向高潮。POP心理企管負責人呂秀金表示深受感動，認為這正是生命教育最動人的樣貌。

圖／POP心理企管負責人呂秀金與基金會董事長黃振輝希望藉由教育的力量，讓善念紮根於社會大眾的心中，參與講座的夥伴反應熱烈，現場大小朋友在笑聲中，發現原來善待生命也能這麼療癒。（生命啟蒙教育基金會提供）

活動後半場，基金會董事長黃振輝則從埃及文明與神話切入，分享古文明對生命的敬畏與象徵意涵，為講座注入歷史與哲學深度，並期盼透過這樣的對話，在社會中播下尊重生命的種子。

正如講座所傳達的核心精神——當人類願意善待動物，不只是守護另一個生命，更是在這份善行中超越自我，邁向更成熟而深刻的人文文明。

