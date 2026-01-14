何宜珊一招化解婆媳問題 「強勢婆婆」陳婉婷嘆好心被誤會

何宜珊在《寶島西米樂 守護》中飾演的「春燕」，婚後與婆婆「秀琴」（陳婉婷飾）陷入婆媳之爭，最新一集春燕主動破冰，還沒天亮就拉著老公出去買早餐給婆婆吃，成功化解尷尬。何宜珊表示，看過劇中角色的遭遇後，會更珍惜現在的生活：「每次拍完都覺得自己好幸福！和公婆吃飯聊天的時候，就覺得他們更可愛了。」

何宜珊(中)劇中安撫婆婆很有一套。圖／台視

談到角色，何宜珊坦言「春燕」有不少地方和自己很像，但也相當佩服角色的柔軟：「老實說這種婆媳關係我真的沒遇過，不確定自己在相同情況下能不能這麼冷靜。」她也分享自己與長輩相處的體會，認為關鍵在於「站在對方的角度，理解對方的難處」，並笑說其實祕訣很簡單：「就是以誠相待、投其所好，長輩喜歡聊天就陪他聊，喜歡美食就一起去吃，最重要的是要發自內心。」

何宜珊(左)拉著王盈凱替婆婆送早餐。圖／台視

飾演婆婆「秀琴」的陳婉婷，近來也因角色立體、真實，受到不少觀眾喜愛，甚至被親切暱稱為「秀琴媽媽」。談到角色設定，陳婉婷坦言在拍攝過程中也曾感到抗拒與疑問：「這樣真的不會太誇張嗎？」但隨著播出後看到許多觀眾分享自身或家中長輩的真實經歷，她也更能理解這類角色的處境，「媽媽這種角色其實最容易被誤會，不管做再多為別人著想的事，都可能被認為只是為了自己。」

何宜珊(左)劇中和陳婉婷(右)飾演的婆婆一開始相處並不融洽。圖／台視

陳婉婷也希望透過角色詮釋，讓觀眾看見秀琴脆弱、柔軟的一面。談到與何宜珊的合作，她表示兩人的婆媳對手戲充滿情感交流，「宜珊每一次都是真心給予，很多劇本沒有寫出來的部分，會因為我們的情感累積而自然流動出來。」何宜珊也甜蜜回應：「超愛婉婷姊，她很像好朋友，有時又像隔壁棟的漂亮大學姊，全劇組的人都愛她，可能也是因為這樣，秀琴才會這麼豐富、可愛。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播。

