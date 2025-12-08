何宜珊鏡頭前露腳趾 閨房情趣曝光

王盈凱(右)劇中幫太太洗腳自稱是腳底按摩師傅。（圖／台視）

《寶島西米樂 守護》何宜珊飾演的「春燕」與王盈凱飾演的「大川」，新婚後終於迎來一場難得的甜蜜互動。最新劇情中，夫妻倆難得出門約會，卻因春燕扭傷腳而中斷行程，大川立刻展現「老公力」，一路把太太背回家。回到房間後，大川貼心提出要替春燕擦藥、洗腳，新婚夫妻的閨房樂趣一覽無遺。

王盈凱劇中因車禍導致視力受損，呈現弱視狀態，但拍起洗腳、擦藥動作熟練，連劇組都笑說像專業按摩師。他也自封「大川師」，讓何宜珊當場大笑回：「對，他是我指定的按摩一號師傅。」何宜珊話才說完，立刻驚覺不太對勁：「這是不是有點地獄梗！」

戲裡春燕害羞閃躲，而戲外的何宜珊也是真心緊張。拍攝前她特地向工作人員要了濕紙巾，靦腆地問：「我可以先擦一下嗎？」面對突然要在眾人面前亮出腳趾，她忍不住頻頻向王盈凱道歉，整個人緊張到腳趾都縮在一起。她不好意思地說：「我前一天晚上有特別保養一下腳啦！」並透露從沒讓老公幫忙洗過腳，並打趣表示：「不然我今天回家問問看好了！」

何宜珊(左)劇中要被王盈凱洗腳顯得有些害羞。（圖／台視）

