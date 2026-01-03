何建忠性侵列管少女「社工師執照、證書」免判決直接廢止理由曝光

記者洪正達／高雄報導

高雄市衛生局心衛中心執秘何建忠在職期間利用自身權限，以近乎「選妃」的姿態在公務系統上挑選未成年少女並加以性侵，本身具有社工師證書的與執照恐也隨著案件的曝光一併遭到廢止，社工師公會全聯會理事長吳玉琴表示，由於何建忠已嚴重違反社工師倫理案，雖可以依社工師法移送懲戒，但實際在判決出爐前就可以將其證書與執照廢止。

吳玉琴就表示，各行各業都有害群之馬，讓腳踏實地的同行也受到污名，就社工師犯案的角度來看已嚴重違反倫理，這點全聯會立場完全無法容忍，再加上新的「社工師法」已有條文規定，案件可由地方政府成立的社工師懲戒委員會審理，最重的處分就是廢止其執照及社工證書。

此外，《社工師法》第7條已明確規定，涉犯《性侵害防治法》、《性騷擾防治法》、《兒少性剝削條例》等罪嫌者，不得擔任社工師，並撤銷或廢止其證書，吳玉琴就說，何男依法被廢止社工師執照後，終生將不得再考照，且這點免經法院判決

就可做出的行政處分；觸犯刑法部分將受到法律制裁。

