何建忠性侵少女仍交保！法界人士質疑：無法確定其他被害人前妥當嗎

記者洪正達／高雄報導

何建忠明知自己身為心衛中心的二把手，卻仍大玩自己的權限誘騙列管的少女性侵，沒想到案件移審高雄地院卻讓他20萬交保，對此，有專業人員就私下質疑會不會受害者不只一人？在案情尚未明朗化前就讓他交保也引發許多疑慮。

有法界人士質疑，何建忠案被害者會不會有其他人？雖然關鍵的手機都已被查扣，但如今交保在外很難不出現有串供、滅證的可能？再加上何妻任職社會局，是否也有協助嫌疑，這些疑點都可能會導致日後案情難以突破。

廣告 廣告

法界人士也說，如有其他被害人尚未出面的，也要呼籲被害人盡快向警方報案，讓何建忠接受法律制裁；尤其何男在職期間利用自身權限大量查詢被列管的個資，也不排除會以相同手法犯案，但如今尚未釐清是否有其他被害人前，僅有查扣機、解職等是明顯不足，又讓人感到憂心的地方。

回顧案情，何建忠本身的權限可以在公務系統查詢列管民眾個資，透過該系統「選妃」後鎖定被害的16歲女子，而該女子本身就因不雅照被外流造成創傷後壓力症候群（PTSD）及憂鬱症，然而手握上帝權限的何建忠卻對這些不管不顧，加了對方LINE好友後再扮成嫖客將少女約出。

少女一度懷疑對方有自己的不雅照，為了防止繼續被外流於是答應見面，但獸性大起的何建忠居然將她載入摩鐵中性侵，最後完事要將少女趕下車時，還將3600元塞進少女包包中，讓已經心靈受創的少女再次推入地獄中。

後來少女報案提告，何建忠反而利用妻子在當社工的權限查詢偵辦進度，直到移送法辦後才被裁定羈押，直到前天元旦時才被諭知以20萬元交保，而檢方在偵結後則依法起訴並具體求刑10年6個月，衛生局早於2025年8月11日就已將何建忠解聘，另其妻涉犯洩密罪，也遭到社會局記2大過解聘，目前正在另案偵辦中。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

何建忠性侵少女「工作、學位都沒了」…「績優督導」也要一併追回撤銷

何建忠性侵列管少女「社工師執照、證書」免判決直接廢止理由曝光

性侵惡魔何建忠「宇宙級諷刺」染指少女隔月論文口試 談的是社會安全網

林炎田北上誰具「無縫接軌」能力？「高雄通」航警局長趙瑞華呼聲最高

