何建忠性侵少女「工作、學位都沒了」…「績優督導」也要一併追回撤銷

記者洪正達／高雄報導

涉犯性侵列管少女的高雄市衛生局心衛中心執秘何建忠，目前已遭檢方結起訴，由於他過去曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚，衛福部將確認犯罪事實後撤銷得獎資格，並將其受頒的獎座也一併追回。

據了解，何建忠2023年曾獲頒「強化社會安全網績優督導」，如今性侵事件曝光，外界也質疑這種可隨意進入系統查詢的權限是否也可視為漏洞？對此衛福部就說，依據「強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫」第9點規定，推薦單位所檢具之審查資料如有不實、錯誤，或獲獎人員有違法或重大過失之情事，或其他重大不良事蹟，經查證屬實者，得撤銷其得獎資格。

廣告 廣告

此外，社會及家庭署署長周道君就說，由於社會安全網跟許多社福工作環環相扣，會再請高市府釐清權限是否被濫用，或者無關的權限被開放，或是評估是否要額外管控，若後續經研議仍需要一套管理機制，將由社家署協調主管資訊系統的機關研議調整作法。

何建忠不顧自身為心衛中心的二把手，竟犯下令人髮指的性侵惡行。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，何建忠本身的權限可以在公務系統查詢列管民眾個資，透過該系統「選妃」後鎖定被害的16歲女子，而該女子本身就因不雅照被外流造成創傷後壓力症候群（PTSD）及憂鬱症，然而手握上帝權限的何建忠卻對這些不管不顧，加了對方LINE好友後再扮成嫖客將少女約出。

少女一度懷疑對方有自己的不雅照，為了防止繼續被外流於是答應見面，但獸性大起的何建忠居然將她載入摩鐵中性侵，最後完事要將少女趕下車時，還將3600元塞進少女包包中，讓已經心靈受創的少女再次推入地獄中。

後來少女報案提告，何建忠反而利用妻子在當社工的權限查詢偵辦進度，直到移送法辦後才被裁定羈押，直到前天元旦時才被諭知以20萬元交保，而檢方在偵結後則依法起訴並具體求刑10年6個月，衛生局早於2025年8月11日就已將何建忠解聘，另其妻涉犯洩密罪，也遭到社會局記2大過解聘，目前正在另案偵辦中。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

何建忠性侵列管少女「社工師執照、證書」免判決直接廢止理由曝光

性侵惡魔何建忠「宇宙級諷刺」染指少女隔月論文口試 談的是社會安全網

林炎田北上誰具「無縫接軌」能力？「高雄通」航警局長趙瑞華呼聲最高

社會安全網防線被擊潰！心衛中心執秘性侵列管少女…衛生局說法曝光

