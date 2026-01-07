何建忠染指少女⋯遭質疑懲戒牛步！工會理事長點關鍵：不懂法規別亂噴

記者林昱孜／高雄報導

何建忠（右）涉嫌性侵少女。（圖／翻攝衛福部YT）

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書涉嫌性侵受輔導少女案，引爆社會怒火。國民黨立委陳菁徽今（7）日在臉書發文，質疑高雄市社工師懲戒程序牛步，甚至懷疑是媒體曝光後才「被迫」啟動，導致該員證照至今未撤銷。對此，高雄市社會工作人員職業工會理事長郭志南發長文直指，立委「不看法規」，嚴重打擊依法行事的懲戒委員。

郭志南表示，陳菁徽所指的包括「媒體報導曝光後，相關懲戒程序才『被迫』啟動？」以及「何建忠的社工師證照至今仍未被撤銷？」，這兩個問題應該回到法律規定來看，而不能用政治語言包裝。

郭志南指出，因當事人被收押，導致懲戒委員會無法要求當事人陳述意見，而無法做出撤銷社工師證照的決議。再者，根據社工師懲戒及委員會設置審議辦法第14條規定，「社會工作師懲戒委員會會議於決議書發送前，對外不公開；與會人員對於討論事項、會議內容及決議，均應予保密。」

「是法律規定懲戒委員會現在什麼都不能說！不是懲戒委員會要蓋牌，是法律規定懲戒委員會什麼都不能說啊！」，郭志男呼籲，不要未查法規就大動作指控，希望委員團隊在政治攻防之外，好好查一下法規，別辱沒完全依照規定在執行的高雄市社工師懲戒委員會。

