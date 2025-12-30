何志偉主張「老人假牙定期維修」 粉專驚：差這麼多

總統府副祕書長何志偉日前提及桃園市政府補助老人假牙維修，「一生只能補助檢修一次」，並拋出「補助老人假牙定期維修」的主張。臉書粉專「我是桃園人」認為，何志偉直接點出城鄉差距，原來桃園長輩的牙齒福利，跟台北市差這麼多。

何志偉日前在桃園龜山市場掃街，提出「補助老人假牙定期維修」的主張，他說目前桃園市政府補助老人假牙維修，一生只能補助檢修一次，不像台北市老人可以多次檢修；何強調，老人家們的假牙就像汽車、房屋一樣，使用久了會磨損、鬆脫、甚至損壞，如果老人的口腔健康不好，進食都有困難。

對此，臉書粉專「我是桃園人」28日在臉書以「車子都要定期進廠保養了，阿公阿嬤嘴裡的假牙竟然『一輩子只能修一次』？」為題發文，並表示何志偉日前提及桃園市政府補助老人假牙維修，「一生只能補助檢修一次」的現況，直接點出超大的城鄉差距，原來桃園長輩的牙齒福利，跟台北市差這麼多。

該粉專表示，一輩子一次？要是剛裝好沒幾年就鬆脫或磨損怎麼辦？難道要撐到壞光光才能修？並認為何志偉上述比喻很精準，車子、房子都需要定期維護，每天都要用來咬東西的假牙，怎麼可能裝上去就保固一輩子不用動？如果因為怕花錢就不修，導致長輩咬不動、吃不下，最後影響身體健康，那才是真的「得不償失」。

該粉專最後說，「下次回家吃飯時，不妨也關心一下家裡長輩的假牙好不好用，別讓他們默默忍受牙痛不敢說啊！」

