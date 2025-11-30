何志偉出席2025台灣青年中醫論壇 目標2040年前打造15兆元中醫產業 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

總統府副祕書長何志偉30日出席「2025台灣青年中醫論壇」，以「AI世代中醫新勢力崛起」為題，與青年中醫從業者交流。他在致詞中表示，自己長期受中醫照顧，是「中醫界栽培的民代」，並肯定中醫界在疫情期間的卓越貢獻。何志偉強調，政府將依據賴清德總統提出的「健康台灣」國策，整合健保大數據與人工智慧技術，推動中醫產業邁向國際，目標在2040年前打造規模達15兆元的中醫產業。

論壇開場，何志偉手持中藥包現身，引發現場熱烈討論。他受訪時笑稱，中藥包幾乎成為他的早餐，雖然工作繁忙、經常無暇用餐，但仍能保持良好狀態，全靠中醫師多年協助調理。他指出，許多創業者與上班族同樣長期高強度工作，中醫在維持健康與提供工作能量上扮演重要角色。

回顧中醫發展歷程，何志偉表示，中醫曾面臨制度存續挑戰，但在各界努力下，專業地位逐步獲得強化。他以自身立委任內推動中醫納入國家運動防護系統為例，包括世大運、奧運與棒球國家隊，如今中醫防護員的身影隨處可見，「讓世界再次看見中醫的實力」。

談及COVID-19疫情時，何志偉高度肯定中醫界團隊合作研發的「清冠一號」，不僅穩定國內民心，更協助超過60個國家，是台灣醫療軟實力的重要里程碑。他形容中醫師為「健康超人」，在公共衛生及國際援助中發揮關鍵作用。

展望未來，何志偉指出，傳統中醫結合AI與大數據已展現顛覆性潛力。他承諾，政府將積極推動健保資料與中醫典藏知識整合，協助中醫產業進入智慧化時代。他強調，自己在總統府負責外交與公共事務，將持續以最高規格協助中醫界與國際接軌。

何志偉認為，台灣擁有獨特的繁體中文文化、高科技實力與健全健保制度，加上中醫藥的深厚傳統智慧，「第二座護國神山正在形成」。他強調，中央與地方攜手，結合科技與中醫，必能讓台灣在全球醫療市場展現亮眼成績，提升中醫產業整體能見度與價值。

