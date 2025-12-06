何志偉化身「志偉哥哥」桃園親子活動展現跨齡魅力

總統府副秘書長何志偉，在桃園中壢區興仁親子公園舉辦「桃園HO幸福親子活動」。圖：吳詠平翻攝

民進黨桃園市長人選遲未定案，被視為「黑馬」的總統府副秘書長何志偉，今（6）日在桃園中壢區興仁親子公園舉辦「桃園HO幸福親子活動」，邀請「香蕉哥哥」、「蔓越莓姐姐」等多位幼幼台兒童節目主持人帶著大小朋友唱唱跳跳同樂，吸引上千位親子到場，現場氣氛熱鬧又溫馨。

總統府副秘書長何志偉，在桃園中壢區興仁親子公園舉辦「桃園HO幸福親子活動」。圖：吳詠平翻攝

現場何志偉化身「志偉哥哥」，活動開始前走入人群，逐一向家長與小朋友打招呼、合照互動，不少「小粉絲」還親手繪製加油海報送給他，畫風充滿童趣，讓現場瀰漫歡樂氛圍。

廣告 廣告

何志偉表示，他很喜歡走入社區、公園，和市民一起曬曬太陽、踩踩草地，因為人生中許多重要政策想法，都是從與民眾聊天的過程中累積而來。他舉例，TPASS通勤月票，就是在地方傾聽大家對交通費用負擔的意見後，一步一步腦力激盪、凝聚而成的政策成果。

何志偉指出，唯有多傾聽、多交流，才能真正了解市民需求；尤其桃園今天天氣晴朗，在冬日暖陽下舉辦親子活動，不只讓小朋友有如置身童話世界，他也能直接聽見家長的心聲，思考如何減輕育兒壓力。

談到政策方向時，何志偉再度呼應總統賴清德提出的「0到22歲國家一起養」理念，強調要在現行「0到6歲國家一起養2.0」基礎上，延伸到完整教育階段，包括公私立高中職免學費、私立大專學費減免，以及生育補助、育兒津貼、人工生殖補助、長照3.0等配套，讓家長真正感受到「國家站在他們身邊」，陪孩子一路安心長大。

今日活動包括桃園市議員彭俊豪、張曉昀、張肇良、魏昀等人到場力挺，凸顯何志偉在桃園的好人緣與基層人氣。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

從太空元件孤兒到挑戰供應鏈！ 84%自製福衛八號齊柏林衛星 台灣「鷹眼」觀測地貌、災變 外太空清晰辨識車輛藏秘密任務？太空國家隊拚兆元商機

台灣中堅電子、光學產業「躋身太空國家隊」 寂寞的轉型研發路