何志偉喊「可惜桃園沒台積電 」 網友一面倒

總統府副祕書長何志偉近日接受媒體專訪時拋出桃園「錯過台積電」與「交通長期混亂」2個可惜，在地粉專轉發後引發熱議。(摘自品觀點)

總統府副祕書長何志偉勤跑基層，力拚角逐民進黨桃園市長提名，近日接受媒體專訪時拋出桃園「錯過台積電」與「交通長期混亂」2個可惜，在地粉專轉發後引發熱議，留言區卻大逆風，網友直指「錯過台積電」根本是中央用地未徵收的問題，並點名前市長鄭文燦才應為「交通長期混亂」負責，質疑何志偉不了解桃園，也提不出解決辦法。

何志偉在專訪時表示，桃園發展有「兩個可惜」，桃園具備土地、人口、交通樞紐等得天獨厚條件，理應成為北台灣最具全球競爭力的城市之一，卻在關鍵時刻與台積電擦身而過；另一方面，交通長期混亂，更成為市民怨聲載道的最大痛點，強調2大問題只需要負責任的政策與務實、精準的執行力就能解決。

在地粉專「我是桃園人」轉發引熱議，留言卻一面倒，網友直指何志偉在交通議題並沒有提出任何的解決方案，批評他「出一張嘴最會？」並提到桃園道路問題有一大部分源自於鐵路地下化施工，點名民進黨前市長鄭文燦：「鐵路高架當初不改的話，早就完工了」，更有網友認為現在交通打結「為什麼老燦8年不救？」批評民進黨那8年到底「在交通上幹了什麼？」

何志偉提到的「錯過台積電」說法也未加分，網友還原當初情況稱：「台積電是園區還沒徵收土地，跟桃園沒關係，園區是中央管的，徵收下去要數年，誰要等？」也有人補充「龍潭早就有一間台積電封測三廠」，質疑何對桃園了解不夠深入。

何志偉的年齡優勢也未獲肯定，紛紛留言稱「市長好不好跟年紀無關」、「選市長不是看年紀」，甚至直指何本身就有「空降＋財團＋政治世家」等多重標籤爭議，並不適合來桃園選市長。

對於民進黨在桃園的提名布局及2026選戰，留言區也對不同人選表達自己的看法，「說好的憨川呢」、「鄭文燦八年也沒見改善，陽信銀行少東這時在嘴什麼？還賺紅錢？」、「Ok還是要投張」。

