何志偉將代表民進黨征戰桃園市長？凌濤：代表「德意志」貫徹執行！

有媒體今天披露，民進黨將在1月底提名何志偉出戰2026桃園市長選戰。圖：資料照

2026市長選戰，桃園市這個北方重鎮，民進黨卻始終沒有確定參戰人選。有媒體今（19）日表示掌握獨家消息，披露民進黨將提名何志偉挑戰現任市長理工男張善政。消息一出，國民黨桃園市議員凌濤評論指出，如果真由何出戰桃園，是否會引發其他派系不滿還值得觀察，畢竟正國會的王義川在桃園也擁有許多基本教義的支持。

民視新聞網今天以獨家消息指出，2026市長選舉六都中民進黨目前僅剩台北市與桃園市尚未決定人選，但目前以不分區立委王義川以及總統府副秘書長何志偉的呼聲最高。民視新聞網表示已掌握最新消息，民進黨各派系私下討論時已初步達成共識，將在1月底徵召提名何志偉出戰現任的市長張善政。

消息一出，國民黨籍桃園市議員凌濤便對此回應表示，若民進黨最終提名何志偉，代表「德意志」貫徹執行，會不會引發黨內其他派系不滿值得觀察，畢竟正國會的王義川在桃園擁有許多基本教義的支持。

凌濤指出，若是何志偉真獲提名參選桃園市長選戰，則表示是「德意志」被貫徹執行的具體展現。圖：資料照

凌濤也提及，無論民進黨派卓榮泰、王義川、或何志偉，恐怕都難以撼動張善政四年理工市長執政的政績與穩健的市政表現，獲得桃園市民超過七成的幸福感與支持度，藍營在桃園的市長及議員選戰，將穩扎穩打繼續爭取市民支持。

對於何志偉將被提名出戰桃園的消息，桃園的同黨同志市議員許家睿則表示，不管是何志偉還是王義川，現階段民進黨面對桃園市長選戰最重要的工作是推出一位能夠真正整合基層戰力的母雞。

桃園市有大量新興地區及外移人口，市民對交通通勤、產業招商發展、城市行銷觀光、教育品質…等議題高度關心，張市府雖然都有在推動，但進步牛步沒有令人耳目一新的建設藍圖，民進黨推出的人選一定要有足夠的政策力，才能說服選民。

許家睿表示，不管是何志偉還是王義川，現階段民進黨面對桃園市長選戰最重要的工作是推出一位能夠真正整合基層戰力的母雞。圖：資料照

另外一方面，桃園除了上述都會選民性格，也有相當大比例的傳統選民，傳統選民看重的是選舉氣氛及氣勢，所以推出的人選一定要有能力做好選舉基本功，像是舉辦活動、成立後援會、競選總部、組織選舉幹部，這些是選戰的基本面同時也是並肩作戰的議員小雞最需要的。

對於台北市及桃園市的人選，民進黨選對會今天上午也召開會議討論，會後對於傳出民進黨將拍板徵召何志偉參選桃園，民進黨發言人吳崢說，今天選對會中僅討論建議中執會在下禮拜依照初選結果提名立委賴瑞隆、陳亭妃與蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長以及嘉義市長，會中沒有針對台北市及桃園市的人選做相關的討論，另強調民進黨選對會每週開會，「開了這麼多次會，迄今為止是完全沒有討論」。

