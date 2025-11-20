何志偉拋桃園2大可惜惹議！在地人砲火全開

▲總統府副秘書長何志偉近日提出桃園2個可惜。（圖／取自何志偉臉書）

[NOWnews今日新聞] 總統府副秘書長何志偉近期傳出規劃參選桃園市長有1年之久、勤跑基層，更在近日受訪時拋出桃園「錯過台積電」與「交通長期混亂」2個可惜。不過，桃園在地社團《我是桃園人》的網友卻指出，錯過台積電根本是中央用地未徵收的問題，並點名前市長鄭文燦8年任期才該為交通長期混亂負責，質疑何志偉不了解桃園，也提不出解決辦法。

針對何志偉認為桃園交通一團亂，是市民最深的痛，網友痛批他也沒有提出任何的解決方案，狠酸：「出一張嘴最會？」網友也說，桃園道路問題有一大部分源自於鐵路地下化施工，因此也點名鄭文燦，怒批：「鐵路高架當初不改的話，早就完工了」。另外，也有網友表示，現在交通打結，為什麼老燦8年不救？批評民進黨那8年到底在交通上幹了什麼？

至於何志偉提到的「錯過台積電」，有網友留言表示：「台積電是園區還沒徵收土地，跟桃園沒關係，園區是中央管的，徵收下去要數年，誰要等？」也有網友補充：「龍潭早就有一間台積電封測三廠」，質疑何志偉其實對桃園了解不夠深入。

最後，對於民進黨明年地方選戰在桃園的提名布局，網友的意見也紛紜：「說好的憨川呢？」、「鄭文燦8年也沒見改善，陽信銀行少東這時在嘴什麼？還賺紅錢？」，也有人直接表態：「Ok，還是要投張（善政）」。

