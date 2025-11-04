何志偉拿可可豆招待 外賓驚呼：這台灣的？

▲何志偉拿出台灣種的可可豆給瑞士外賓品嚐，讓對方驚呼「這是台灣的？」（圖／翻攝自何志偉臉書）

[NOWnews今日新聞] 總統府副秘書長何志偉今（4）日於總統府接待瑞士國會友台小組主席阿多爾作客，事後發文表示自己沒有巧克力但有可可豆，拿出台灣種的可可豆給外賓品嚐，讓阿多爾驚呼「這是台灣的？」何志偉則回應「除了晶片是世界冠軍，台灣屏東的巧克力也是世界冠軍」。

何志偉今日發文表示，瑞士國會友台小組主席阿多爾來總統府作客，自己沒有巧克力但有可可豆，拿出台灣種的可可豆給外賓品嚐， 讓阿多爾驚呼「這是台灣的？」而自己也笑著說，「除了晶片是世界冠軍，台灣屏東的巧克力也是世界冠軍」。

何志偉也說，主席阿多爾為什麼這麼重要，因中國在今年3月在未事先通知情況下，劃定台灣海岸外的實彈演習區，阿多爾也公開質疑中國這一行為，而每一個對台灣的善意，「都是我們向世界證明台灣重要性的關鍵要素」。

