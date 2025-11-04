何志偉拿「台灣可可豆」招待 瑞士外賓驚訝另一個MIT世界冠軍

何志偉（右）拿出台灣屏東種植的可可豆，與瑞士國會友台小組主席阿多爾分享。（翻攝何志偉臉書）

總統府副祕書長何志偉今（4日）在總統府接待瑞士國會友台小組主席阿多爾（Jean-Luc Addor），席間拿出屏東種植的可可豆與外賓分享，讓阿多爾驚呼：「這是台灣的？」何志偉笑回：「對啊～我們除了晶片是世界冠軍，台灣屏東的巧克力也是世界冠軍。」

阿多爾此行主要就深化台灣及瑞士雙邊經貿產業交流等議題交換意見，預計拜會前總統蔡英文，他表示在國際貿易及地緣戰略環境挑戰迭起之際，是瑞士與台灣深化互利合作關係的絕佳良機。何志偉接待外賓時，拿出台灣種的可可豆，讓阿多爾眼睛為之一亮，驚豔台灣原來也有可可豆，何也趁機行銷除了晶片，屏東的巧克力也是世界冠軍。

何志偉（右）與阿多爾俏皮比愛心。（翻攝自何志偉臉書）

屏東客庄過去種植檳榔，隨著產業沒落，在地農民與屏東縣政府共同努力推廣可可產業，從種植、加工到包裝、行銷整體的產業過程，在國際獲得許多獎項肯定，台灣巧克力品牌今年在有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards（ICA）亞太區域賽，以三項產品囊括11金、5銀、12銅、2特別獎。





