何志偉挺桃園中醫論壇 喊結合AI拚15兆醫療產值

由桃園市中醫師公會與桃園長庚紀念醫院共同主辦的第二屆「台灣青年中醫論壇」，今（30）日在桃園長庚醫院登場，以「世代交會・實戰傳承」為主題，集結25位跨領域青年中醫師與專家講者，吸引全台中醫系在學生與新銳中醫師踴躍參與。論壇聚焦臨床實戰、跨域整合與經營管理，被不少學員形容是「中醫界的EMBA」，也凸顯桃園市中醫師公會與長庚體系在培育新世代中醫師上的關鍵角色。

總統府副秘書長何志偉致詞時表示，自己是「中醫界栽培出來的民意代表」，一路走來對中醫心懷感激。他呼應賴清德總統提出的「健康台灣」願景指出，未來政府將結合醫療大數據與中醫臨床貢獻，運用於人工智慧的新世代醫療，期盼在2040年推升我國醫療產值至15兆元。他也從口袋中掏出隨身攜帶的中藥包，笑稱「有時用中藥代替早餐，是我維持活力的祕訣」，以輕鬆方式呼籲社會更加重視中醫在預防醫學與保健上的價值。

桃園市衛生局長賈蔚指出，台灣已邁入少子化與高齡化社會，中醫服務也從醫療院所走入社區，提供更完整的照護網絡。他特別感謝桃園市中醫師公會與長庚醫療體系長期深耕地方，不僅在臨床照護上扮演重要角色，更透過論壇培育青年人才，壯大中醫量能，「在高齡化浪潮中，桃園的中醫團隊功不可沒」。

論壇課程設計強調「真實案例、真實挑戰、真實解法」，從辨證論治進階思維、慢性與功能性疾病臨床SOP，到運動醫學、營養與復健的整合照護一應俱全。面對AI浪潮，主辦單位也安排AI行銷與經營策略主題，分享如何運用數位工具經營個人品牌與診所。為呼應科技發展，本屆首度導入「圖靈證書（Turing Certificate）」，透過AI技術紀錄學習歷程，被視為台灣中醫界在數位教學上的重要突破。

桃園市中醫師公會表示，此次論壇號召25位跨領域青年中醫師分享實務經驗，共吸引178名學員報名，呈現「桃園領軍、北部匯聚、全台共鳴」的態勢，顯示青年中醫對實戰型課程需求殷切。除了專業課程，現場也規劃中醫產業交流展區，從中藥製藥、專業醫療儀器到保健營養品，促成青年醫師與產業界面對面交流，開拓職涯與合作機會。

論壇主席廖奎鈞表示，青年中醫師正站在產業加速轉型的關鍵時刻，面對多元病症與激烈競爭，光有醫學知識已不夠，更需要跨域整合與即戰力，因此本屆以「可複製、可落地」為核心，課程從臨床思維、科學驗證、案例拆解，到品牌經營與AI應用都以實務導向規劃，希望讓學員「聽得懂、學得會、帶得走」，隔天就能運用在臨床與職涯現場。

桃園市中醫師公會強調，未來將持續與長庚醫療體系及各界夥伴合作，固定舉辦實戰導向論壇，協助青年中醫快速累積臨床量能與跨域能力，並以更具前瞻性的視野推動中醫現代化、數位化與國際化，期盼在政府與產業共同支持下，為台灣中醫發展注入新世代動能。

