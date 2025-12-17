何志偉推動政策獲桃園市民肯定 TPASS滿意度近8成

面對2026桃園市長選戰，總統府副秘書長何志偉傳出爭取民進黨提名，挑戰國民黨籍現任市長張善政連任。值得關注的是,外界熟知的TPASS行政院通勤月票政策起源,以及技職教育創新與國際接軌等政策,都與何志偉密切相關。

根據《ETtoday民調雲》12日公布桃園市民對相關政策滿意度調查,顯示高達78.9%市民滿意TPASS月票政策,88.8%市民認同技職教育應強化實作及與國際接軌。

↑（圖片翻攝自ETtoday民調雲）

TPASS行政院通勤月票自2023年上路,範圍橫跨北北基桃、納入多種大眾運具,統計至今年9月底,累計1822萬人次購買月票,約13.96億人次使用月票搭乘公共運具。回顧此項政策,最初源自一位市民與當時擔任台北市議員的何志偉閒聊,先催生出1280雙北月票,接著才擴及整個北台灣首都圈的TPASS月票。

民調顯示,整體有78.9%桃園市民對TPASS通勤月票推行政策感到滿意,其中33.5%非常滿意,45.4%還算滿意。交叉分析發現,男性、60歲及以上、中壢區、教育程度為專科/大學、政黨傾向為泛藍的族群滿意度相對較高。

技職教育方面,何志偉日前出席桃園光啟高中「CRG國際卡丁賽車教學基地」揭牌典禮時強調,光啟高中與義大利知名品牌CRG合作,目標不只培養賽車手,更要培育專業維修與技術人才。他認為這象徵台灣教育不再只是紙上談兵,而是與世界實作接軌。

民調數據顯示,76.9%受訪者認為光啟高中與義大利CRG合作成立卡丁車教育平台等產學合作對台灣技職教育有幫助;88.8%受訪者認同技職教育應強化實作能力及與國際接軌;91.9%受訪者支持桃園市未來推動更多產學合作的技職教育計畫。

本次民調由東森民調雲於2025年11月25日至12月1日執行,針對桃園市13個行政區年滿20歲以上民眾進行調查,回收有效樣本1,072份,在95%信心水準下抽樣誤差為±2.99%。

