何志偉曝「兩個可惜」 認桃園應是北台灣最具全球競爭力城市

2026地方大選逐漸接近，民進黨也陸續推出地方首長人選，其中桃園市長人選也備受關注。總統府副秘書長何志偉近日接受專訪時，被問到桃園市政議題時，提出「兩個可惜」，認為桃園應該成為北台灣最具全球競爭力的城市。

總統府副秘書長何志偉。（圖／何志偉）

何志偉近日接受《暐瀚觀點》專訪時，一改過往對桃園市政議題的保守態度，明確指出桃園發展面臨「兩個可惜」。他認為，桃園擁有土地、人口及交通樞紐等優勢條件，理應成為北台灣最具全球競爭力的城市，卻在關鍵時刻與台積電擦身而過，加上交通長期混亂，成為市民最大痛點。

何志偉表示，桃園自升格以來城市能量快速提升，人口結構與產業基礎都具高度優勢，但缺乏足以吸引世界級企業落腳的整體都市策略，導致國際級投資未選擇桃園。他強調，桃園是台灣的國際門戶，卻沒有一家指標性的世界企業把自己綁在這裡，這真的很可惜。他認為，這些問題其實可以被解決，只要有政策工具，把排列組合重新調整，一個一個解決。

何志偉從年初開始勤跑桃園基層。（圖／何志偉臉書）

針對交通問題，何志偉認為這是市民最深的痛。他表示，無論在龜山、桃園區、中壢、龍潭等地區，只要有人群聚集，交通問題就是民眾第一句反映的事項。他指出，桃園的交通一團亂是最常聽到的抱怨，大家有怨氣，但不是沒路可走，只是需要有人真正去整合、去處理，桃園的交通問題不是天災，只要以更務實的政策工具重新整合，一件一件處理，交通一定能改善。

民進黨桃園市議員李光達日前在地方掛出「何志偉選市長」布條，對此，何志偉辦公室對此回應，「謝謝李光達議員的肯定，如果有機會，我們一起全力以赴」。

