何志偉桃園與青年座談 又點名交通問題

民進黨由誰挑戰桃園市長與現任市長張善政一戰，目前尚未定案，但現任總統府副祕書長何志偉似乎呼之欲出；他不僅獲同黨人氣王王世堅表態讚善良的孩子、站台沒問題，引起話題，也在地方走動好一陣子。日前何志偉又到桃園和青年面對面對談交通，直言桃園交通卡關是因「城市成長太快，但交通還停在原地」。值得注意的是，何已數度點名桃園交通。

何志偉日前在專訪時曾表示，桃園發展有「兩個可惜」，桃園具備土地、人口、交通樞紐等得天獨厚條件，理應成為北台灣最具全球競爭力的城市之一，卻在關鍵時刻與台積電擦身而過；另一方面，交通長期混亂，更成為市民怨聲載道的最大痛點，強調2大問題只需要負責任的政策與務實、精準的執行力就能解決。

廣告 廣告

此言曾由在地粉專「我是桃園人」轉發並引熱議，但當時不少網友並不認同，其中針對交通，有網友直言桃園道路問題有一大部分源自於鐵路地下化施工、問題不在張善政，也有人質疑何並未提出解方。

近日何志偉再應民進黨桃園黨部之邀，赴桃園與青年座談，又點名交通問題。他指外界總以為桃園塞車是外地人湧入，但七成車流其實都是桃園自己人；大部分住在龜山、八德、平鎮、中壢、龍潭的學生或上班族來都能感受說，每天早晚尖峰幾乎都能預測到「哪一段會卡住」。這次何志偉主張，應該用大數據交通分析、智慧號誌、AI 預測車流等等，讓交通可以跟上城市的節奏；他也提到 TPASS 通勤月票的成效，讓不少通勤族有感，並自曝從交通整合、路口安全改善到 AI 辨識設備，強調參與過不少跨部會協調。

桃園基本盤藍大於綠，一般認為張善政連任有相當優勢，綠營挑戰有一定難度。不過相較於同黨潛在競爭者王義川意識形態鮮明，何志偉選擇民生話題備戰，盼獲市民肯定。

【看原文連結】