何志偉桃園跑攤 親子樂翻天

總統府副祕書長何志偉（右二）23日到桃園市大有梯田生態公園，化身「志偉哥哥」與親子互動，受到熱烈歡迎。（蔡依珍攝）

總統府副祕書長何志偉（後排中）23日到桃園市大有梯田生態公園，化身「志偉哥哥」與親子互動，受到熱烈歡迎。（蔡依珍攝）

總統府副祕書長何志偉23日化身「志偉哥哥」到桃園市與親子互動，獲在場民眾熱烈歡迎，面對民進黨立委王世堅力挺他參選桃園市長，還稱站台會隨傳隨到，何志偉表示，感謝王世堅的鼓勵跟肯定並自信地說：「我一定會有出息！」至於外傳前市長鄭文燦可能回鍋再戰，他避重就輕表示，自己只要有機會，一定全力以赴。

「2025桃園HO幸福親子派對」昨天在桃園市大有梯田生態公園登場，何志偉受邀出席與親子互動，他帶著泡泡機夢幻登台，逐月詢問現場12月至3月的小壽星舉手，笑說要幫忙慶生，現場小孩全部一起開心大合唱生日快樂歌，炒熱氣氛。

廣告 廣告

何志偉也在現場玩起有獎徵答，透過題目讓大家認識「志偉哥哥」，允諾一定會讓桃園變幸福，許多家長也響應加入他的Line好友募集活動。面對現場有YOYO家族哥哥姐姐陪唱跳，被問到想當什麼哥哥，他笑說：「做自己就好，我就是志偉哥哥！」直讚天氣好的跟童話故事一樣，很開心。

何志偉分享響應活動的原因，是源自先前參加親子節目，意外受到熱烈歡迎，再度受邀希望提倡環保、均衡飲食，共同珍愛自然、守護小小多山的美麗家園，他也不忘幫賴清德總統宣傳挺日，鼓勵大家多吃海鮮。

面對王世堅曝何志偉規畫參選桃園市長超過1年，還表態稱需要站台「會隨傳隨到」，何志偉昨仍未鬆口，僅笑說「感謝從從容容世堅委員的鼓勵跟肯定」，強調民進黨一直以來都是團結政黨，一起朝「為在地、為國家做事」的目標前進，每一句話、每一個念頭都要讓市民更好，「我一定會有出息，有機會一定全力以赴！」