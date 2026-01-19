何志偉獲派系共識出戰桃園市長？民進黨：迄今為止完全沒有討論

傳何志偉1月底獲民進黨提名出戰桃園市長，吳崢強調，迄今為止完全沒有討論。 圖：張良一／攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 民進黨上週完成初選區民調，最後高雄市、台南市、嘉義縣，分別由立委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘勝出。民進黨選對會今（19）日拍板，將建議中執會提名賴、陳、蔡參選2026縣市首長大選。另傳出總統府副秘書長何志偉獲派系共識，1月底將獲民進黨提名出戰桃園市長，民進黨發言人吳崢強調，迄今為止完全沒有討論。

民進黨選對會今下午開會，吳崢於會後受訪表示，今天選對會做出的結論，就是建議中執會在本週開會的時候，依照初選民調結果，在嘉義縣提名蔡易餘代表民進黨參選嘉義縣縣長；在台南市提名陳亭妃代表民進黨參選台南市長；在高雄市提名賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長。

媒體詢問，台北及桃園好像都有傳出人選，選對會是否有討論？吳崢回應，沒有，今天選對會沒有針對北桃的人選來做出相關討論。媒體追問，其他連任縣市的提名有時程安排了嗎？吳崢則說，會在後續規劃進行。

針對媒體報導，何志偉獲派系共識，民進黨將於1月底提名參選桃園市長，吳崢強調，選對會每個禮拜這樣子開，開了這麼多次會，迄今為止是完全沒有討論。另據了解，由於選對會下次召開時間為2月2日，因此1月底提名何的說法也不會成立。

吳崢表示，選對會今天主要針對各個直轄市的議員的部分要進行初選，對於選務部分大家花比較多時間在討論細節。

另據黨內人士指出，選對會對於議員初選達成決議，之前縣市首長初選有「禁大咖條款」，也就是不得使用總統、副總統、行政院長，以及選對會相關成員的肖像文宣等。他說，這次在議員初選部分，只要徵得當事人同意就可使用；不過，中央黨部黨工仍受到黨工服務辦法規範，須維持選務中立，不得表態。舉例來說，民進黨秘書長徐國勇、吳崢等人就不得表態，但選對會成員，如立委王定宇、莊瑞雄等，則可以支持自己派系的候選人。

