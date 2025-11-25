何志偉稱桃園交通「被快速成長綁住手腳」 改善不能再靠經驗式管理

總統府副秘書長何志偉近日與桃園青年對談桃園交通問題。（圖／主辦單位提供）

民進黨桃園市長人選議題受到外界矚目，被外界多次點名的總統府副秘書長何志偉近日在與青年對談時，提出務實的城市治理思路。他特別針對桃園市民長期關心的交通議題提出具體改革方向，強調要做的不是遙不可及的事，而是做得到、也一定要做到的事。

何志偉應邀擔任桃園青年營講師時表示，桃園近十年成長快速，人口持續增加，但交通改善明顯追不上成長腳步，已成為市民每天都會碰到的生活壓力。他指出，桃園是全台人口成長最快的城市之一，十年間增加超過17萬人，移居人口、新生兒數都名列前段班。每天在桃園路上活動的汽機車約有170萬輛，是全台第二多，「桃園是一座努力往前衝的城市，但卻被快速成長綁住了手腳。」

何志偉續指，關鍵是，桃園道路上的車輛有七成不是外來車，而是桃園人的車，這代表生活需求已經超過道路負荷。他以龜山、八德、平鎮、中壢、龍潭等主要生活路廊為例，「三條路、三個方向，天天都在滿載運轉，就是慢、再慢，整個城市像陷入一種『內部循環塞車』的狀態。」

他強調，這些交通問題不只是民怨，更會拖慢城市效率與經濟發展，包含物流延誤、上下班時間拉長、企業營運受阻，都會讓整座城市的競爭力被迫降速。改善桃園交通不能再靠「經驗式管理」，而是必須全面導入大數據交通分析、智慧號誌、車流預測等科學工具。「交通要跟著城市一起升級，桃園的進步不能被塞車綁住。」

有學員反映，桃園許多學校周邊仍存在「人行道不足、步行空間不連續、家長接送動線混亂」等問題，是塞車與安全疑慮的源頭。對此，何志偉承諾，會請中央與地方研議改善，從生活最細微的地方開始，讓市民的交通壓力真正減輕。

何志偉強調，「桃園是一座有力量的城市，我們要努力的，是讓這座城市的速度不再被塞車拉住，而是讓大家每天都能過得更順、更安心。」

