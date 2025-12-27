地方中心／賴國彬 桃園報導

2026大選，即將展開倒數，被視為綠營出戰2026桃園市長熱門人選的，總統府副祕書長何志偉，近來積極現身桃園，要拉近跟鄉親的距離，今天（27日）一早他也來到桃園龜山掃街，大談對老年人的照顧政策，身體剛康復的藝人洪毛也陪同在一旁，要用行動力挺何志偉。

總統府副祕書長何志偉：「加油，謝謝。」

一早穿著厚外套，總統府副祕書長何志偉，在桃園市議員陳雅倫以及藝人洪毛的陪同下，現身桃園龜山市場，要跟鄉親拉近距離。

廣告 廣告

總統府副祕書長何志偉：「我覺得潤餅的靈魂，是這個菜耶。」





何志偉積極搶攻桃園 大談老年政策全力備戰

何志偉積極搶攻桃園 大談老年政策全力備戰（圖／民視新聞）





何志偉看到美食忍不住大快朵頤，頻頻稱讚好吃，他被視為綠營出戰2026桃園市長的熱門人選，積極布局桃園，爭取選民支持。

總統府副祕書長何志偉：「（桃園）老人家的老牙假牙，它壞掉了，一輩子只可以修一次，那在相較台北市，你是一直修，每一年都可以去修，那為什麼會有這麼大的落差，民以食為天，最基礎的牙齒應該要把它顧好才對，不能連這個都顧不好。」

享受美食的同時，何志偉也不忘發現問題，更是把政策，從小到老全都顧到了，針對銀髮族，長照跟牙齒照護最為重要，對於孩子們，他也規劃打造親子城市。





何志偉積極搶攻桃園 大談老年政策全力備戰

何志偉積極搶攻桃園 大談老年政策全力備戰（圖／民視新聞）





何志偉也來到龜山仁德宮參拜，一旁跟著的藝人洪毛，在演藝圈打滾多年，多部戲劇裡都有精彩表現，被稱為"最強綠葉"，前陣子因為肝指數過高，併發膽囊炎，住進加護病房，多次接到病危通知，卻不敢告訴媽媽，如今身體康復，也用行動，支持何志偉。

2026大選提前預熱，綠營最後由誰出線，還充滿未知。

原文出處：何志偉積極搶攻桃園 大談老年政策全力備戰

更多民視新聞報導

小朋友嗨翻！何志偉又扮「孩子王」 舉辦親子活動傳遞「愛台灣」理念

桃園交通主動脈塞、微血管也不通 何志偉要為桃園民眾改善塞車人生

張善政緊張了？最新民調出爐 「這人」政策近8成桃園市民滿意

