何志偉與中醫界淵源深厚 出席論壇亮中藥感謝中醫照顧

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕總統府副秘書長何志偉今(30)日到桃園長庚紀念醫院出席青年中醫師論壇，致詞前他亮出「早餐」1包中藥，他笑說，可不可以請總統不要看，其實他很常沒吃早餐，中藥包這就是他的早餐，很感謝中醫師幫他顧好身體，他年過40歲還能維持良好體態，尤其他常常1週工作7天，把身體照顧好才有力量去拼，至於被問及何時宣布參選(桃園市長)，何志偉依舊不鬆口，僅說今天以中醫為主。

何志偉提到台灣中醫發展，他說，台灣曾是全世界戒嚴最久的國家，今年剛好是民主時期大過於戒嚴的時刻，過去中華民國曾經有一度要消滅中醫，「因此，中醫界跟我及我們的人生其實很有趣，我們都在掙扎及努力」，好不容易走到了這一刻，古老的醫學居然可以跟大數據人工智慧結合。

台灣也從世大運開始納入中醫，到現在奧運、棒球隊等，醫療及防護員系統都有中醫，疫情期間，台灣「清冠1號」輸出超過60多個國家，幫助的人到現在還數不清，中醫是「健康超人」，他自己一路以來從議員、立委到總統府，亦是中醫栽培出來的民代及年輕人。

何志偉也強調，賴清德總統的健康台灣政策，希望整合健保資料及過去中醫界的貢獻，期待在人工智慧的世代、2040年前創造15億元的產值，他也代表賴清德總統及蕭美琴副總統向大家表達感謝。

總統府副秘書長何志偉(中)出席台灣青年中醫論壇。(記者鄭淑婷攝)

